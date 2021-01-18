«القوى العاملة» تحصل 279 ألف جنيه مستحقات ورثة مصري توفي بالسعودية

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنَّ مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، نجح في الحصول على المستحقات النظامية والأجور المتأخرة لورثة المواطن المصري «ميشيل.م.ح.س» الذي كان يعمل بإحدى الشركات بمدينة الرياض وبلغت 66 ألفًا و843 ريالا سعودياً ، أي ما يوازي 279 ألفًا و403 جنيهات.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أنَّ وزير القوى العاملة، تلقى تقريرًا عبر الملحق العمالى أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض، أكّد فيه أنَّ في إطار متابعة أحوال العمالة المصرية بالمملكة ومستحقاتهم المالية المتأخرة لدى أصحاب الأعمال والشركات وبصفة خاصة مستحقات العاملين المصريين المتوفين وإرسالها إلى ذويهم بمصر، وتواصل المكتب بالتواصل مع إدارة الشركة التي كان يعمل بها «ميشيل.م.ح.س» للاستعلام عن مستحقاته وتبين أن إجمالي مستحقاته النظامية و الأجور المتأخرة 66843 ريالًا.

وأشار إلى أنَّه تمّ إصدار شيك بالمبلغ المستحق لأمر السفير المصري بالمملكة، وتمّ إيداعها بحساب ورثة المصريين المتوفين التابع لسفارة مصر بالرياض وجاري تحويله إلى مصر بالتنسيق مع الشئون القنصلية لتسليمه لورثة المتوفى.