المتهم بذبح ابنته يصرخ باكيا: «بتروح لشاب البيت.. وكنت عايزها تتوب»

جريمة قتل مروعة، شغلت الرأي العام على مدار الساعات الماضية، تصدر مشهدها الرئيسي، رجل خمسيني، متهم بذبح ابنته، وإلقاء جثتها فى أحد شوارع قرى مركز قليوب بمحافظة القليوبية، وسرعان ما تلاحقت تداعياتها، بإلقاء القبض على الأب، وبدأت مراحل مواجهته، إلى أن أدلى باعترافات تفصيلية أمام قاضي المعارضات، أثناء نظر قرار تجديد حبسه.

دبحتها زي الفراخ

حضر الأب المتهم، وسط حراسة أمنية مشددة، إلى مقر محكمة جنح قليوب، ومثل أمام القاضى، الذي بدأ بمواجهته بجريمته، قبل أن يعترف بتفاصيلها المروعة، قائلا: «كنت عايزها تتوب عن السكة الحرام، بس هي مكنتش راضية، كل شوية تهرب من البيت وتروح لشاب على علاقة بيه، قتلتها، وكنت ببكي، وأنا بطعنها فى رقبتها، دبحتها زي الفراخ».

وواصل المتهم: «اللى حصل يوم الجريمة، قلت لها تعالى نتمشي شوية، وبعدين وإحنا ماشيين فى الشارع، الدنيا كانت ضلمة، ومكنش فى حد موجود، طلعت السكينة ودبحتها وكنت بعيط، وسبت الجثة لحد ما المباحث راحت وكشفت الدنيا».

كنت عايزها تتوب

بدأت الدموع تنهمر من عين الأب المتهم بقتل ابنته، مرددا بصوت مليئة بالحسرة والوجع: «أنا لحد دلوقتى مش مصدق أنى قتلتها، هى مكنتش عايزة تتوب عن الحرام، نصيبها كده».

عقب الانتهاء من سماع أقوال المتهم، أصدر قاضي المعارضات، قرارا بحبسه لمدة 15 يوما، على ذمة التحقيقات، ونسبت إليه تهمة القتل العمد، وحيازة سلاح بدون ترخيص، وطلبت تحريات المباحث النهائية حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

وعقب قرار قاضي المعارضات، تم اقتياد الأب المتهم، وسط حراسة أمنية مشددة، وإعادته مرة أخرى إلى محبسه.

كان قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، كشف لغز العثور على جثة سيدة مقتولة، وملقى جثتها فى الطريق العام بمركز قليوب، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة، والد المجنى عليها، وألقى القبض عليه، واعترف بتفاصيل الجريمة.