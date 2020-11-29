والد ضحية دهس المحلة يدافع عن قاتل ابنته ووالده: غلطة مجلس المدينة

في مفارقة غريبة، دافع والد الفتاة ضحية حادث الدهس في مدينة المحلة بمحافظة الغربية عن الطفل سائق الميكروباص المتسبب في الحادث ووفاة ابنته، وذلك خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية "DMC".

وقال سامح أحمد، والد "آية" ضحية حادث ميكروباص المحلة، إن ابنته التي لقت مصرعها، جراء حادث الدهس المتسبب فيه الطفل سائق الميكروباص، كانت في السنة النهائية لها من كلية التربية، وكانت بعمر الـ20 عاما.

ورفض والد الفتاة توجيه أية اتهامات للطفل ووالده خلال مداخلته، مؤكدًا أنه يعمل سائق للميكروباص في نفس المنطقة، ووالد الطفل السائق أو ابنه، موجهًا اللوم إلى مجلس مدينة المنطقة، مؤكدًا أنه المخطئ الأكبر في الأمر" "السادة بتوع المجلس عايزين يفضوا الميدان، وجم رمونا في وسط الميدان مع الباعة الجائلين ولم يوفروا لنا مكان".

وأوضح أن سائق الميكروباص، ترك سيارته ليجلس الطفل الصغير مكان والده السائق، وشغل "كونتاكت الميكروباص"، ليقفز الميكروباص ويدهس 5 أشخاص: "دايما سواقين الميكروباص بيسيبوا العربية واخدة غيار، وأول ما الطفل لعب في الكونتاكت العربية نطت منه، والغلطة غلطة مجلس المدينة".

وأكد أن أصل المشكلة هو وجود 86 سيارة ميكروباص في مدينة المحلة منطقة كفر حجازي، بجوار محطة القطار، ولم يتم توفير موقف لهم، بعد إجبارهم على ترك موقفهم المخصص لهم، ولم يقوموا بتوفير موقف آخر، وظل ذلك الموقف على مساحة 200 متر وعرض 5 متر، يقف بها 86 سيارة ميكروباص.

ولفت إلى أن الطفل الصغير، لم يكن سائقا للميكروباص كما يتداول البعض، ولكن المجلس المحلي للمدينة، وضع كل سائقي الميكروباص في منطقة مأهولة بالمارة والمواطنين، بحجة إجراء إصلاحات بالميدان، وهو الأمر الذي لم يحدث طيله 3 أشهر: "الميدان اتحول لزبالة، ومشونا منه وموفرولناش بديل".

وتعود أحداث الواقعة، إلى تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم ثان المحلة الكبرى، بورود بلاغ من شرطة النجدة، بحدوث حادث دهس سيارة ميكروباص، في منطقة السبع بنات، التابعة لدائرة قسم الشرطة، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، بجروح وكسور في أنحاء متفرقة بالجسد، وتحطم واجهة محل تجاري، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

ووفق شهود عيان؛ اضطر السائق أحمد الراعي، المعروف بين زملائه بسمعته الطيبة، لاصطحاب ابنه معه إلى الموقف، ووقت الحادث كان الطفل يجلس بالمقعد الأمامي المجاور للسائق، واستغل فرصة انشغال والده بالزبائن وركوبهم السيارة والتحدث مع زملائه السائقين لينفذ خطته.

حاول الطفل تقليد والده، فأمسك بعجلة القيادة من باب اللهو، وبدون قصد ضغط بقدميه على فرامل السيارة ما أسفر عن اندفاعها نحو المواطنين الذين تصادف تواجدهم في المكان، حيث إن تلك المنطقة مزدحمة بالمواطنين، ما أسفر عن دهس 5 أشخاص وتحطيم واجهة أحد المحال التجارية ودراجة نارية تصادف تواجدها في مكان الواقعة.

زملاء السائق، أكدوا أن موقف تحميل الركاب، هو موقف مؤقت قبل نفق السبع بنات بالمحلة، ويركب منه أهالي وسكان خط "كفر حجازي – المحلة"، وتم نقلهم فيه منذ نحو شهر بسبب أعمال التطوير فى ميدان محطة السكة الحديد، وهذه المنطقة تشهد تكدس السيارات والباعة الجائلين.

وكشف مسؤول بمديرية أمن الغربية أن الأجهزة الأمنية بقسم شرطة ثان المحلة، تمكنت من ضبط الطفل، وتبين من التحريات أنه يبلغ من العمر 12 عاما، ووالده سائق سيارة ميكروباص، أجرة، تعمل على خط "المحلة – كفر حجازي"، وأن الطفل كان وقت الواقعة مستقلا السيارة مع والده أثناء توقفها بأحد المواقف بمدينة المحلة بالغربية، ووالده تركه داخل السيارة ونزل بهدف تحميل الركاب، لكن الطفل عبث بعجلة القيادة والفرامل ما أدى إلى تشغيلها فجأة واندفاعها نحو المتواجدين أمام أحد المحال التجارية وإصابة الـ5 أشخاص.

وبين مسؤول بمستشفى المحلة العام، أن أحد المصابين توفى، وهي فتاة تدعى آية سامح، بينما الحالة الصحية للمصابين الـ4 مستقرة، وخرج منهم اثنان بعد تلقى العلاج، والمصابان الاثنان طفلان، هما "عمرو" 3 أعوام، وآية عمرها عام، وكانت إصاباتهم ما بين كسور وجروح، وتم إجراء الإسعافات لهم، وما زالا يخضعان للملاحظة، وتوفير كافة الرعاية الطبية لهما.

وأوضح المسؤول، أن الفتاة المتوفاة وتدعى آية سامح، حالتها الصحية خطيرة، حيث كانت تعاني من نزيف بالمخ وشرخ في الجمجمة، وبذل الأطباء كل ما في وسعهم لوقف النزيف وإنقاذها، لكن حالتها كانت خطيرة وتدهورت في الساعات الأخيرة، ولفظت أنفاسها الأخيرة ظهر اليوم.