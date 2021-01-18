تطورات الحالة الصحية لـ محمد الصغير: يعاني من صعوبة في التنفس

تدهورت الحالة الصحية لخبير التجميل العالمي محمد الصغير، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث يعاني حاليا صعوبة في التنفس، ومشكلات بالرئة، ويشرف على علاجه فريق طبي متخصص.

مها الصغير تطلب الدعاء لوالدها

وتفاعل نجوم الفن تضامناً مع حالته الصحية، طالبين الدعاء له، حيث طالبت ابنته الاستايلست مها الصغير، زوجة الفنان أحمد السقا، حيث قالت «الشيخ الشعراوي قال جملة عظيمة جدا.. القلق لا يغير شيئا ولكن الثقة بالله تغير كل شيء.. ثق بالله».

وقالت «مها»: «أول حب وأهم حب وحبي الحقيقى.. ادعوا له بالشفاء».

أحمد السقا: يارب اللهم أنت الشافي لمحمد الصغير

كما طالب الفنان أحمد السقا، جمهوره ومتابعيه على حسابه الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، الدعاء لوالد زوجته الإعلامية مها الصغير، حيث قال «اللهم أذهب البأس رب الناس، اشفِ وأنت الشافى، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، أذهب البأس رب الناس، بيدك الشفاء، لا كاشف له إلا أنت يا رب العالمين، اللهم إنى أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفيه وتمده بالصحة والعافية، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك إنك على كل شيء قدير».

نجوم الفن يدعمون محمد الصغير في محنته

ووجهت الفنانة لقاء الخميسي رسالة دعم إلى محمد الصغير، ونشرتصورة محمد الصغير عبر «انستجرام»، وكتبت: «بنحبك.. كل اللي عرفك حبك.. رجل من ذهب.. أب رائع وصديق غالي ورجل ناجح ومثابر وإنسان بديع مخلص ومُحب وصافي».

وطالبت الفنانة حلا شيحة من متابعيها الدعاء لمحمد الصغير، قائلة: «محمد الصغير إنسان عزيز على قلوبنا.. ادعوا له كل لحظة أن يشفيه رب العالمين و يعافيه فهل ممكن تدعوا له معايا».

وأضافت شيحة: «جميل إننا ندعي لبعض ونتبادل الدعاء وهو يحتاج لدعائنا جميعًا اللهم أنت الشافي اللهم اشفي عبدك محمد شفاءً تاما لا يغادره سقمًا، ورده يا رب لأولاده وأحفاده وكل أحبابه أمين يا رب العالمين».