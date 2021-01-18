المتهم بقتل جاره في الإسكندرية: اقتحم شقتي «سكران» واتهجم على أهل بيتي

«دخل على الشقة سكران، طردته، رجع تاني كان بيقول ألفاظ خارجة، وبيبص لأهل بيتي واتهجم عليهم».. بهذه الكلمات بدأ نجار بالإسكندرية، 26 سنة، اعترافاته فى التحقيقات الخاصة بقتل عاطل في منطقة العامرية بالإسكندرية، بالاشتراك مع عاطل آخر، ثم ألقيا بجثته من الطابق الثاني.

وقال المتهم، إنه قرر قتل المجني عليه بعد تكرار وقائع اقتحامه لشقته، وإتيانه أفعالًا مشينة وهو مخمور وفاقد للوعي، كأن يؤدي حركات إباحية أمام أسرته، مشيرًا إلى أنه طرده عدة مرات، لكنه لم يرتدع، وكان يكرر نفس الفعل في كل ليلة تقريبًا.

ويروي المتهم عن القتيل، إنه شاب فاسد في المنطقة ولم يسلم أحد من شروره، «كان مستهيفني، وكل يوم ييجىي عندي الشقة سكران، كان بيدخل بالعافية ويعمل حركات إباحية قدام أسرتي».

المتهم : القتيل مدمن مخدرات وكان مخمورًا

وأوضح المتهم، أن القتيل معروف بأنه مدمن مخدرات وعقاقير مهلوسة، أفقدته رشده: «الناس كلها بتتجنبه وبتخاف منه، ولما اتكلمت مع واحد جاري على اللى بيعمل له قال لى دا نخلص منه، وبالفعل خططنا لقتله فى الليلة التالية لكنه لم يأت، ومرت عدة أيام دون ان يأت القتيل، فتراجعنا عن الفكرة، لكن القتيل عاد للظهور مرة أخرى واقتحم الشقة عنوة، وكان مخمورًا تمامًا وفاقدًا لوعيه، وكان يؤدى حركات مشينة».

ويشير المتهم إلى أنه اتصل بجاره، الذي أسرع بالتوجه إليه، وقاما بإقناعه بالنزول معهما للطابق الثانى لتلبية رغباته، ثم اعتديا عليه بالأسلحة البيضاء حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، ثم قاما بإلقائه من نافذة العقار.

الأمن يكشف لغز جثة عقار الإسكندرية

عقب العثور على الجثة، تمكن قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، من كشف هوية القتيل، وتبين أنه عاطل، وعمره 35 عامًا، وتم التوصل للمتهمين وضبطهما وإحالتهما للنيابة العامة، والتي قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد إقرارهما بتفاصيل الجريمة.