طريقة حساب الزيادة الجديدة للمعلمين: تصرف في رواتب يناير

بإمكان 2.1 مليون معلم بقطاع التعليم العام والأزهري قبل الجامعي، حساب رواتبهم بعد الزيادة الجديدة المقررة على راتب يناير المقرر صرفه الأحد المقبل 24 يناير ولمدة 3 أيام.

وستوفر وزارة المالية من موازنة العام المالي الجاري، 3.3 مليار جنيه لتغطية الزيادة في أجور المعلمين خلال الفترة من يناير حتى 30 يونيو المقبل، بينما ستتراوح قيمة الزيادة الجديدة في رواتب المعلمين بين 390 و630 جنيها شهرياً.

وتقدم «الوطن» للمعلمين، طريقة حساب الزيادة الجديدة في راتب يناير، بعد أيام من انتهاء وزارة المالية، من استعدادات الصرف، في إطار الحزمة التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحسين أوضاع المعلمين المعيشية في السنة الجديدة.

تقسم الدرجات الوظيفية التي ستتمتع بالزيادة الجديدة، إلى 6 درجات ستشملها الزيادة التي تبدأ بـ390 جنيه للمعلم المساعد وصولاً إلى 630 لـ«كبير معلمين»، وتشمل حافز الإدارة المدرسية كالتالي:

1 - المعلم المساعد 2125 جنيهاً.

2 - المعلم 2350 جنيهاً.

3 - معلم أول 2525 جنيهاً.

4 - معلم أول أ 2835 جنيهاً.

5 - معلم خبير 3639 جنيها.

6 - معلم كبير إلى 4675 جنيهاً.

وتشمل الزيادة الجديدة رفع بدل المعلم بنسبة 50%، وحافز الأداء بنسبة 50%، ومكافأة امتحانات النقل 25%، بخلاف حافز الإدارة المدرسية، إضافة لإنشاء صندوق رعاية المعلمين ومعاونيهم الذين يمثلون 60% من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بما يُسهم في تحسين أجورهم، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، وفق تعبيره.

وقبل أيام، بدأت وزارة المالية، في إعداد رواتب 2.1 مليون معلم في قطاع التعليم العام والأزهري، متضمنة الزيادة الجديدة، التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي ضمن حزمة مالية لتحسين الأوضاع المعيشية للمعلمين، تمهيداً لاعتماد الرواتب من قبل الوزير محمد معيط، وصرفها لمدة 3 أيام اعتباراً من الأحد 24 يناير الجاري.