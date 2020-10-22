وزير التعليم يكشف تفاصيل زيادة رواتب المعلمين ويعد بمضاعفتها مستقبلا

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدولة مدركة لدور المعلم الهام لذا قمت بزيادة الحوافز والمرتبات الخاصة بالمعلمين ولكن سبق ذلك توفير بيئة مناسبة للتعليم المتطور وتم وضع حوافز للمديرين والوكلاء من أجل تحسين بيئة العمل والتنسيق بين المعلمين.

وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر" أن صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين حظي بضخ 500 مليون من قبل رئيس الجمهورية، وأقل زيادة للمعلمين ستكون 325 جنيها وأكبر زيادة تصل إلى 475 جنيها، بالإضافة إلى حافز الإدارة المركزية وتصل لـ250 جنيها، معتبرًا أنها بداية جيدة.

وتابع: "الدولة بتضخ في الصندوق، وفيه موارد للصندوق كبيرة جدا، ويرأسه وزير التربية والتعليم ووزير المالية والتضامن الاجتماعي لتحديد أماكن ضخ أموال الصندوق" مؤكدًا أن هذا بالتزامن مع عام تقدير المعلم واستعادة الجودة.

وأوضح شوقي أن 70% من مجموعات التقوية ستتدخل جيب المعلم مباشر دون مرورها على الصندوق مشيرا إلى أن متوسط أجر المعلم سيكون هناك خط تدريجي لرفع المرتبات بعد أن كانت تبدأ من 2500 وتصل إلى 5000 جنيه والزيادة قد تضاعف الأرقام مرتين وتلاتة بطريقة شريعة مقننة متناسبة مع التطوير.

وأشار شوقي إلى أن الأموال المدفوعة في المجموعات المدرسية تعود على المدرسة الذي يحسن من مهاراته ويقدم خدمة أفضل للطلاب ويتم تطوير المدرسة من هذه الأموال متابعا "الفلوس بتلف وترجعلنا".

وأكد أن 5% فقط من أموال المجموعات تذهب إلى الصندوق والباقي للمدارس أفضل من الأموال التي كانت تدفع في شكل خارجي في سناتر الدروس الخصوصية.

وأثنى شوقي على تعليقات الطلاب الإيجابية على قناة "مدرستنا" الذين طالبوا بوجودها على اليوتيوب وتوفير حصص لطلاب اللغات قائلا لأولياء الأمور "ثقوا واطمئنوا هنديكوا جودة عالية جدا مجانا".