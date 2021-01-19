أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 19-1-2021

تقدم «الوطن» أسعار الخضروات والفاكهة في السوق المصرية، اليوم الثلاثاء الموافق 19 يناير الحالي، في ضوء الخدمات اليومية والمستمرة التي تقدمها لقرائها وتتعلق باهتمامات المواطنين، وجاءت أسعار الخضروات مثل البصل والخس والطماطم والثوم وأسعار الفاكهة مثل البرتقال والجوافة والفراولة واليوسفي على النحو التالي:

أسعار الخضروات اليوم

سعر الفاصوليا

تراوح سعر كيلو جرام الفاصوليا بين 14 و22 جنيهًا.

سعر الليمون البلدي

وصل سعر كيلو جرام الليمون البلدي اليوم إلى 5 جنيهات.

سعر الفلفل

جاء سعر كيلو جرام الفلفل الرومي البلدي بـ10 جنيهات.

سعر الفلفل الألوان

جاء سعر كيلو جرام الفلفل الألوان بـ16 جنيها.

سعر الكوسة

اختلف متوسط سعر كيلو جرام الكوسة بين 5 و7 جنيهات.

سعر البصل

بلغ متوسط سعر البصل اليوم 7 جنيهات للكيلو جرام.

سعر الخس

بلغ سعر الحزمة من 3 إلى 5 جنيهات.

سعر خس كابوتشي

تراوح سعر القطعة الواحدة من الخس الكابوتشي اليوم بين 2 و5 جنيهات.

سعر الطماطم

تراوح سعر كيلو الطماطم من 8 إلى 10 جنيهات.

سعر الثوم

وصل سعر كيلو جرام الثوم إلى 27 جنيهًا.

سعر الملوخية

وصل سعر كيلو جرام الملوخية اليوم إلى 5 جنيهات.

سعر القلقاس

بلغ سعر كيلو جرام القلقاس نحو 12 جنيها.

سعر البطاطس

تراوح سعر كيلو جرام البطاطس اليوم بين 3 و4 جنيهات.

سعر الكرنب

وصل متوسط سعر حبة الكرنب إلى 15 جنيهًا.

سعر الخيار

جاء سعر كيلو جرام الخيار بـ10 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم

سعر البرتقال

وصل متوسط سعر كيلو البرتقال لـ8 جنيهات.

سعر الجوافة

وصل سعر كيلو جرام الجوافة إلى 5 جنيهات.

سعر الأناناس

وصل متوسط سعر حبة الأناناس إلى 35 جنيها.

سعر الفراولة

جاء سعر كيلو الفراولة بـ12 جنيها.

سعر الرمان

تراوح سعر الكيلو جرام من الرمان بين 5 و8 جنيهات.

سعر اليوسفي

اختلف سعر الكيلو اليوسفي بين 5 إلى 10 جنيهات.

سعر الموز

بلغ سعر كيلو الموز 10 جنيهات.

سعر التفاح

يتراوح سعر التفاح بين 10 لـ25 جنيها باختلاف النوع.

سعر المانجو

جاء متوسط سعر كيلو المانجو 20 جنيها.