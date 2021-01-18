مدبولي: خصصنا 11 مليار جنيه إضافية لدعم القطاع الطبي وقت أزمة كورونا

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ما نفذته الحكومة المصرية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، قائلًا إنَّه جرى ضخ 11 مليار جنيه إضافي لدعم القطاع الطبي وتلبية الاحتياجات الملحة في فترة ازمة انتشضار جائحة كورونا، وجرى تخصيص 2.8 مليار جنيه لزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% فضلًا عن اعتماد 400 مليون جنيه سنويًا لتعيين الكوادر الطبية اللازمة لدعم القطاع الصحي في مواجهة الفيروس.

وأضاف مدبولي، في كلمته أمام البرلمان: «فعلنا عمل 340 مستشفى عام ومركزي لتقديم الخدمات الطبية لمصابي كورونا وطورنا 77 مستشفى حميات وصدر وحولناهم إلى مستشفيات عزل وتم تخصيص 31 مستشفى جامعي للعزل الصحي والعلاجي بالإضافة إلى تخصيص عدد كبير من مراكز وبيوت الشباب والمدن الشبابية تحت تصرف وزارة الصحة للتعامل مع الوضع».

وتابع أنَّ الحكومة المصرية وفرت احتياطات آمنة وأرصدة كافية من السلع لعدة شهور، حيث كان المخزون الاستراتيجي من القمح والأرز والسمن والمكرونة يكفي لمدد تتراوح ما بين 4 إلى 6 أشهر بينما كان المخزون الاستراتيجي من الزيت والسكر واللحوم والدواجن يكفي أكثر من 6 أشهر.