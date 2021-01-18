محافظ الغربية يفتتح 3 محطات للصرف ومدرسة بتكلفة 243 مليون جنيه

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اهتمام المحافظة الدائم بإقامة ومتابعة تنفيذ مشاريع البنية التحتية من أجل توفير خدمات أفضل للمواطنين.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ صباح اليوم لافتتاح 3 محطات معالجة للصرف الصحي ومدرسة للتعليم الأساسي بمركز قطور بحضور النائب عبد الله الشيخ عضو مجلس النواب.

بدأ محافظ الغربية جولته بافتتاح محطة معالجة الصرف الصحي بقرية شبرانباص بتكلفة 89 مليون و680 ألف جنيه، وتخدم 5162 مواطن بقرى «شبرانباص - كفر أحمد شلبي - عزبة راغب ودويدار»، ثم توجه لافتتاح محطة معالجة الصرف الصحي بقرية عطف أبو جندي على مساحة 525 م2 بتكلفة إجمالية 81 مليون جنيه، وتخدم المحطة 19000 مواطن بقرية عطف أبو جندي بمركز قطور، وتحتوي على 420 وصلة منزلية.

وافتتح المحافظ محطة معالجة الصرف الصحي بقرية بطاح بتكلفة إجمالية 63 مليون و 680 ألف جنيه، وتخدم 8000 مواطن بقرى «منشأة العياري - بطاح ومجاهد - كفر العرب - ناشد سمعان - عزبة رشدي».

واختتم المحافظ افتتاحات مركز قطور بافتتاح مبنيين إضافيين بمدرسة الشين للتعليم الأساسي بتكلفة إجمالية 9 ملايين جنيه للمراحل الدراسية «رياض الأطفال - الابتدائية - الإعدادية»، وتضم 17 فصلا، وغرف رياض أطفال، ومكتبة، وغرفة مصادر، ومعمل، ومسرح وصالة متعددة الأغراض.

وأكد الدكتور رحمي على اهتمام المحافظة الدائم بإقامة مشروعات البنية التحتية وعلى رأسها مشروعات قطاع الصرف الصحي الذي توليه المحافظة اهتماماً كبيراً وتوفير كافة الإمكانيات الممكنة لدعيم تلك المشروعات حرصاً على توفير حياة كريمة للمواطنين خاصةً في القرى الأكثر فقراً ، فضلا عن أهمية افتتاح المزيد من المدارس الجديدة بالمحافظة لتقليل الكثافة الطلابية بالفصول واستيعاب كافة الطلاب.

رافق المحافظ في الافتتاحات المهندس عادل عطية رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي والأستاذ ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم والأستاذ مصطفى فراج مدير هيئة الأبنية التعليمية والأستاذ هاني مصطفى رئيس مجلس ومدينه قطور.