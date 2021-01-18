تحسبا لفخ الإعلانات المضللة.. نصائح يجب اتباعها قبل شراء سيارة

يسعى عدد كبير من المواطنين لشراء سيارة، ما يجعلهم عرضة للوقوع في فخ الإعلانات المضللة بمجال السيارات التي تخلق انطباع خاطئ عن طبيعة السيارة ومواصفاتها، وقدّم جهاز حماية المستهلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص به عدد من النصائح للمواطنين عند شراء سيارة جديدة على النحو التالي:

التحقق من قائمة الموزعين ومراكز الخدمة المعتمدة

يجب البحث في دليل الاستخدام وشهادة الضمان عن الموزعين المعتمدين، وكذلك مراكز الخدمة، ويمكن التواصل مع الشركة صحابة العلامة التجارية للاستفسار عن الموزع قبل الشراء.

التحقق من بلد المنشأ

من الضروري الاطلاع على المستندات الرسمية التي تثبت بلد المنشأ للسيارة، والتحقق من ذلك بنفسك حتى لا يتبين لك بعد الشراء أنها مصنعة في بلد قد لا يتمتع بالسمعة الطيبة في مجال صناعة السيارات.

مواصفات استهلاك الوقود

التأكد من وجود بيانات استهلاك الوقود بشكل واضح في دليل الاستخدام الخاص بالسيارة، فقد تدّعي بعض الشركات بأن السيارة هي أكثر السيارات اقتصادًا في استهلاك الوقود، مما يؤثر على قرار المستهلك بالشراء.

التأكد من تاريخ الاستلام

يجب الانتباه إلى تاريخ الاستلام بالمحررات الرسمية والبعد عن الوعود الشفهية، فمن الممكن أن تسدد مقدم الحجز ولا تحصل على السيارة في الوقت المحدد، لذلك يجب ألا يتعاقد المستهلك مع معلن لا يعلم عنه شيئًا، ويُفضل استطلاع رأي المستهلكين الذين تعاملوا معه سابقًا، والاستفادة من تجاربهم قبل التعاقد معه.

نصائح للحفاظ على السيارة من السرقة

وللحفاظ على السيارة من السرقة، قال اللواء حازم حمادي الخبير الأمني لـ«الوطن»، إن تركيب جهاز إنذار بالسيارة هام، ففي حال قيام أي سارق باستخدام أبواب السيارة تُصدر صوتا عاليا يكشف السارق، وأضاف أن جهاز الـGPS ضروري لمعرفة مكان السيارة في أي وقت وفي حال تعرضها للسرقة يمكن تحديد مكانها، ومن الأفضل الابتعاد عن ركن السيارة في الأماكن المظلمة حتى لا تكون فرصة مثالية للسارق لتنفيذ خطته.