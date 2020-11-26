نصائح قبل شراء سيارة مستعملة بنظام الكاش والتقسيط

داخل سوق السيارات المستعملة؛ يتوقف اختيار الطراز والموديل المناسب على الفئة السعرية، وعدة عوامل أخرى مثل الإمكانيات وعدد الكيلوات التي قطعتها السيارة. وحتى لا تتعرض للخداع؛ يرصد "الوطن" أهم النصائح التي يجب اتباعها عند شراء سيارة مستعملة سواء بنظام الكاش أو بالتقسيط.

يقول المهندس محمد عبد الصمد، خبير السيارات، إن هناك عدة عوامل لاختيار نوع السيارة حسب الإمكانيات والفئة السعرية المحددة من قبل المستهلك (المشتري) التي تتمثل في سبب الشراء وكيفية الاستخدام سواء للعمل أو للأسرة أو لحالات السفر لمسافات طويلة، كما أنه لابد من الأخذ في الاعتبار توافر قطع غيار السيارة بالسوق المحلية وبأسعار مناسبة، وأيضًا حجم محرك السيارة.

ويضيف عبد الصمد، أنه يجب البحث عن سيارة ذات محرك مناسب وإمكانيات ومواصفات حديثة، مشيرا إلى ضرورة البحث في الموديلات الحديثة بالأسعار المحددة سلفا من المشتري، بحيث يناسب السعر حالة السيارة وعدد الكيلومترات التي قطعتها، وأيضًا لابد من فحص السيارة قبل شرائها من قبل فنيين، وهو الفحص الميكانيكي للسيارة وحالتها الداخلية والخارجية، وأيضًا فحص الأوراق الخاصة للسيارة للتأكد من عدم وجود شبهة فيها، والتأكد من توافر وسائل السلامة والأمان بالسيارة ومدى جودتها وكفائتها مثل (المكابح، وأحزمة الأمان، ومدى كفاءة الأضواء الأمامية والخلفية، وكفاءة عمل الحساسات).

ويضيف خبير السيارات، أن هناك عدة طرق لشراء سيارة مستعملة بالتقسيط، ومنها سوق سيارات المستعمل، ومعارض سيارات المستعمل، من خلال تحديد نوع السيارة والوصول إلى سعر متفق عليه بين المستهلك والمالك للسيارة، وتحديد قيمة القسط الشهري بما لا يشكل عبئا على الميزانية الشهرية، كما أن هناك عدة مواقع إلكترونية لبيع سيارات مستعملة بالتقسيط سواء من المالك مباشرة أو معرض بيع السيارات المستعملة، وتتوافر بها اختيارات لتسهيل عمليات البيع منها (تحديد نوع وموديل وسعر السيارة، وعدد الكيلومترات، وكيفية وشروط تقسيط السيارة، والمدينة المتواجد بها السيارة، وناقل الحركة بالسيارة، وسنة الصنع للسيارة).