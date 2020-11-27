نصائح يجب اتباعها عند شراء سيارة لتجنب التعرض للنصب

يظل حلم امتلاك سيارة خاصة حلما يراود الكثيرين من محبي القيادة، للتسهيل عليهم فى قضاء مشاويرهم الشخصية والعائلية ورحلة الذهاب والعودة من العمل يوميا، وعند التوجه لشراء سيارة، يتعرض الكثيرون إلى عمليات نصب تجعلهم يفقدون الكثير من الأموال دون الحصول على سيارة.

وتستعرض "الوطن" عددا من النصائح التي يجب اتباعها عند شراء سيارة جديدة، وفق المحامي كمال منصور، كالتالي:

- عند التوجه لأحد معارض السيارات للتعاقد على السيارة، يجب أن يتم اختيار الموزع الذي يتعامل معه المشتري، على أن يتم اختياره بناء على رأي أحد الأقارب أو الأصدقاء الذين تعاملوا معه من قبل، أو التحري عنه بشكل جيد.

- يجب أن يحرص المشتري على الاطلاع على شهادة الضمان ودليل الاستخدام عند الشراء من معارض السيارات أو مراكز الخدمات التابعة للشركة، كما يجب الحرص على الاتصال بالشركة المسئولة عن العلامة التجارية.

- عند التوجه لشراء السيارة يجب التأكد من وجود بيانات استهلاك الوقود بشكل واضح في دليل الاستخدام الخاص بالسيارة، حتى لا تدعي بعض الشركات بأن السيارة هي أكثر السيارات اقتصادا في استهلاك الوقود.

- يجب ألا يتم تعاقد المستهلك مع معلن لا يعلم عنه شيئا، وعليه أن يبذل بعض الجهد للتحري عنه، كما يجب استطلاع رأي المستهلكين الذين تعاملوا معه مسبقا والاستفادة من خبراتهم قبل التعاقد معه.

- يجب الانتباه إلى تحديد تاريخ واضح للاستلام بالمحررات الرسمية والبعد عن الوعود الشفهية، فمن الممكن أن يتم سداد مقدم الحجز ولا يتم الحصول على السيارة بعدها، حتى لا تمر الشهور دون استلام السيارة أو استرداد مقدم الحجز.

- وعلى المشتري أن يقوم بتجنب الانسياق خلف إعلانات شراء السيارات الأونلاين، حتى لا يقع في فخ قراصنة شبكات الإنترنت.

- من الضروري أن يقوم المشتري باصطحاب محام خلال عملية الشراء للتأكد من سلامة الأوراق الخاصة بالسيارة وإتمام عملية البيع.