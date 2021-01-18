تدريب السيدات بمصنع لمبات الليد الموفرة في طور سيناء

نظمت مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء مبادرة لتدريب السيدات والفتيات بمصنع لمبات الليد الموفرة الذي جرى إنشاؤه بمدينة طور سيناء، بهدف إعدادهم للعمل داخل المصنع، وتوفير فرص عمل لهم.

وقال أشرف علم الدين، مدير عام مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء، إن مصنع سيناء لإنتاج لمبات الليد الموفرة بمدينة الطور تكفل بتدريب 10سيدات، ومنحهن مكافأة مالية، إضافة إلى توفير فرص عمل للمتميزات منهن.

وأوضح مدير مديرية القوى العاملة، أن المصنع تكفل أيضًا بتوفير وسيلة مواصلات لنقل المتدربات خلال فترة التدريب، وذلك ضمن المبادرة التي نظمتها المديرية.

وقالت ولاء مختار، منسق وحدة شئون المرأة وتكافؤ الفرص بمديرية القوي العاملة، إنه جرى تنظيم هذه الدورة التدريبية التي تعد الأولي من نوعها بمكافأة مالية، ومن المقرر أن تحصل كل متدربة على 500 جنيه شهريًا.

وأكدت منسق وحدة شئون المرأة وتكافؤ الفرص، أن إدارة المصنع تعهدت بتعيين جميع المتدربات فور الانتهاء من التوسعات التي تجري بالمصنع، مساهمة في توفير فرص العمل خاصة في ظل جائحة كورونا.

وأشارت إلى أن إدارة المصنع تقدمت بدراسة لإنشاء مصنع أخر لمنتجات العبوات الورقية بمدينة طور سيناء، مما يوفر فرص عمل عديدة للشباب والفتيات.

على جانب أخر أجرت المهندسة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، برفقتها اللواء مجدي الوصيف، سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، وأشرف علم الدين مدير مديرية القوي العاملة بجنوب سيناء، تدريب السيدات داخل المصنع .

وأشادت نائبة محافظ جنوب سيناء، بالمبادرة التي من شأنها توفير فرص عمل للسيدات، وقدمت للشكر لإدارة المصنع على دعم أهالي ومواطني مدينة الطور في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأشارت إلى أن فكرة التوسع في إقامة المصانع بالمدينة ستسهم في توفير العشرات من فرص العمل إضافة إلى توفير احتياجات المدينة من المنتجات الصناعية المختلفة وبأسعار مخفضة .