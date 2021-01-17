محافظ جنوب سيناء يتابع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي

قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، بزيارة لمقر الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة، لمتابعة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، مع رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

والتقى المحافظ خلال الزيارة اللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشـرب والصرف الصحي، بحضور المهندسة حنان عمر، رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء، وجرى مناقشة سبل التعاون بين الهيئة والمحافظة، لدفع عجلة العمل وتذليل العقبات التي تواجه مراحل تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، خاصًا محطات تحلية المياه الجاري إنشائها.

وناقش المحافظ الدراسة والخطة الخاصة بتغذية المناطق الأكثر احتياجًا وخاصة المناطق التابعة لمدينة دهب، وأيضًا دراسة مشروعات التنمية السياحية والبيئية بالمدينة، لكي تتمشى مع خطة تطوير مدينة دهب التي جرى وضعها.

وقالت المهندسة حنان عمر، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء، إنه جار إنشاء محطة تحلية جديدة بمدينة دهب، بطاقة 15 ألف متر مكعب يومي، ضمن خطة المحافظة للتوسع في إقامة محطات التحلية.

وأوضحت رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء، أنه جار تنفيذ 5 محطات لتحلية مياه البحر بمحافظة جنوب سيناء، إحداهما بمدينة رأس سدر، وتعمل بطاقة 30 ألف متر مكعب يومي، ومحطة بمدينة أبوزنيمة، بطاقة 20 ألف متر مكعب يومي، ومحطة بمدينة دهب، بطاقة 15 ألف متر مكعب يومي، ومحطة بمدينة نويبع بطاقة 15 ألف متر مكعب يوميًا، وأخرى بمدينة طابا وتعمل بطاقة 15 ألف متر مكعب يومي، بتكلفة 98 مليون دولار، بهدف القضاء نهائيًا على مشكلة مياه الشرب بهذه المدن.

وأشارت إلى أنه جرى إنشاء أكبر محطة تحلية بمدينة طور سيناء وتعمل بطاقة 30 ألف متر مكعب يوميًا.