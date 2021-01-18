محافظ الشرقية يتابع تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقريتي «التلين والقبة»

أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، جولة تفقدية اليوم بمركز ومدينة منيا القمح للوقوف على معدلات آداء ونسب تنفيذ مشروعات الصرف الصحي الجارية بالقرى التابعة لرئاسة المركز.

بدأ المحافظ جولته بمتابعة أعمال النظافة بطريق التلين حيث تلاحظ له تراكم أكوام القمامة والمخلفات على جانبي الطريق، ليأمر رئيس مركز ومدينة منيا القمح برفعها فوراً لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين والتنسيق مع رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري برفع مخلفات التطهير من على جانبي الترع لتوسعة الطريق ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري.

وتوجه محافظ الشرقية لقرية «الربعمائة»، لمتابعة سير انتظام العامل بمحطة معالجة الصرف الصحي بالقرية والتي تعمل بطاقة استيعابية 400م3 في اليوم لخدمة أهالي القرية والقري المجاورة والتقي المحافظ بالعاملين بالمحطة، واستمع منهم إلى شرح عن آلية تشغيل المحطة، مشدداً على ضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة الفيروسات المعدية حفاظاً على صحة سلامة العاملين بالمحطة.

انتقل محافظ الشرقية لمتابعة سير أعمال إنشاء مشروع صرف صحي التلين والقبة والمقام على مساحة 7 أفدنة ويشمل إنشاء محطتي رفع ومحطة معالجة وبتكلفة مالية 400 مليون جنيه وذلك لتقديم مشروع صرف صحي آمن وسليم لأهالي القرية والقرى المجاورة.

وشدد المحافظ على الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال بالمشروع بمضاعفة العمل والجهد لسرعة الإنتهاء منه طبقاً للجدول الزمني المحدد مع مراعاة الجودة في العمل والإلتزام بالمواصفات القياسية المحددة مع الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية بمواقع العمل حرصاً على صحة العاملين بالمشروع.

وأمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رئيس مركز ومدينة الزقازيق بالتنسيق مع رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري برفع القمامة ومخلفات التطهير من على جانبي الترع حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

رافق المحافظ سعد الفرماوي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات.