بمناسبة العيد القومي.. محافظ أسوان يستعرض أهم إنجازات 2020

يأتي احتفال محافظة أسوان بعيدها القومي هذا العام مواكباً لاحتفالات اليوبيل الذهبي لافتتاح السد العالي، في 15 يناير 1971، وهو اليوم الذي أصبح عيداً قومياً لأسوان، ليعكس قدرة المصريين على البناء، حيث ظهرت بشاير الخير فى مطلع 2021، ونتاج ثمار الجهود التى بذلت في عام 2020، وتجسدت في صورة مشروعات عديدة بجميع القطاعات، لإحداث التنمية والعمران والبناء والتحديث والتطوير والتجميل المنشود في جميع ربوع المحافظة.

وفي المؤتمر الصحفي الذي عقد بهذه المناسبة، في ظل إجراءات احترازية مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا، أعلن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن العيد القومي للمحافظة هذا العام، سيشهد سلسلة غير مسبوقة من الافتتاحات، والتي جاءت نتيجة جهود مكثفة سابقنا فيها الزمن، لتنفيذ رؤية متكاملة للتطوير والتجميل، من أجل استعادة المكانة الحضارية لعاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الأفريقية، وأحد أهم المشاتى والمقاصد السياحية لحركة السياحة الدولية والداخلية، مشيراً إلى أنه يجري الإسراع بمعدلات تنفيذ أكبر مشروع حضاري لتطوير وتجميل السوق السياحي القديم، وميدان المحطة، وبلازا "درة النيل"، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدعم من رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، لافتاً إلى أن هذا المشروع سيغير الشكل القديم لواجهة مدينة أسوان، حيث يضم إنشاء نوافير مائية وراقصة وبوابات وأعمدة ديكورية.

وتابع المحافظ أنه بالإضافة إلى المسطحات الخضراء وأشجار الزينة وساحات انتظار السيارات، تجري أعمال الإنارة والرصف والدهانات بشكل وألوان متناسقة، لإضفاء اللمسة الجمالية والتراثية، سواء للسوق السياحي أو ميدان المحطة، لافتاً إلى أنه من المخطط أن تضم حديقة "درة النيل" في وسطها النصب التذكارى للشهداء، و4 تماثيل، علاوة على أنه يجري تغطيه السوق السياحي القديم ببرجولات خشبية آمنة وضد الحريق، بطول 2400 متر، مع تركيب أرضيات بالجرانيت والبازلت، بجانب تجديد واجهات المحلات، وأيضاً تجديد ورفع كفاءة عدد 10 بوابات رئيسية، وإنشاء عدد 2 بوابة جديدة، بالإضافة إلى تجهيز السوق بالكامل بمراوح تهوية بالمياه مماثلة للحرم المكي، وكذا إنشاء عدد 2 كافيه داخل مسار السوق السياحي، فضلاً عن تطوير وصيانة شبكات البنية الأساسية، وخاصةً مياه الشرب والصرف الصحي والحريق.

وأشار اللواء أشرف عطية إلى أنه بالنسبة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، يجري تنفيذ حزمة من مشروعات التطوير والتجديد والإحلال لشبكات وخطوط مياه الشرب والصرف الصحي، تضم 85 مشروعاً متنوعاً، بتكلفة إجمالية 3.4 مليار جنيه، بمختلف مدن ومراكز المحافظة، منها 46 مشروعاً تابعاً لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، من أبرزها مشروع الإحلال والتجديد للخطوط والشبكات بطريق السادات، بتكلفة 44 مليون جنيه، موضحاً أن ذلك يتوازى مع البدء في تنفيذ المرحلة الثانية، بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء على دعم هذه الأعمال بمبلغ 250 مليون جنيه، وتشمل تنفيذ مشروعات لتحسين كفاءة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي داخل العديد من الشوارع والمناطق السكنية، وأيضاً تم تخصيص 900 مليون جنيه لتنفيذ العديد من المشروعات التابعة للهيئة القومية، ضمن خطة العام المالي 2020/ 2021، وفي نفس الوقت قامت وزارة الإسكان بانهاء مشروع المعالجة الثلاثية بمحطة "بلانة"، بتكلفة 187 مليون جنيه، وأصبحت جاهزة للتشغيل لتحويل مياه الصرف الصحي إلى مياه نقية تماماً.

وأضاف "عطية" أنه بالنسبة لقطاع الإسكان، تم وضع الحلول السريعة لها من خلال التنسيق مع الجهات والوزارات المعنية، حيث يجري تنفيذ 13 مشروعاً متنوعاً، بتكلفة 1.2 مليار جنيه، كما تم اقتحام العديد من التحديات والمشاكل المتراكمة، ومنها مشروع الإسكان المتميز بمنطقة حي "العقاد"، الذي ظل متعثراً لما يقرب من 12 سنة، حيث تم تجهيز 840 وحدة سكنية لتسليمها على مراحل، بالتجمعين الأول والثاني، من إجمالى 2118 وحدة سكنية، لتحقيق الاستقرار المعيشي والأسري لجميع الحاجزين بالمشروع، مشيراً إلى أنه تم التنويه أكثر من مرة بأن مبالغ مقدمات الحجز لمشروعات الإسكان السابقة تم إيداعها في البنك المركزي، طبقاً للتعليمات الحكومية، وبالتالي فهي لا تدر أي فوائد، بمعنى أن هذه المبالغ لن تزيد مليماً واحداً طوال الفترة الماضية، مشيراً إلى أنه بمجرد توليه المسئولية سعى لحل المشكلة من جذورها، حتى تم تكليف وزارة الإسكان بتولي جميع أنواع الإسكان الجاري طرحها للمواطنين على مراحل بمدينة أسوان الجديدة.

وكشف محافظ أسوان عن أنه تم التنسيق مع صندوق تطوير العشوائيات لتنفيذ مشروعات تطوير 15 منطقة عشوائية، على مستوى المحافظة، منها 9 مناطق داخل مدينة أسوان، بإجمالي 10 آلاف و979 أسرة، من أبرزها المرحلة الثانية لتطوير منطقة "الصحابي"، وسط مدينة أسوان، حيث تم الانتهاء من إنشاء 3 عمارات سكنية كاملة المرافق والتشطيب، بتكلفة 26 مليون جنيه، تضم 144 وحدة سكنية، من ضمن مخطط إنشاء 12 عمارة، تضم 576 وحدة سكنية، مضيفاً بأنه يجري تنفيذ 85 مشروعاً، باعتمادات 5.4 مليار جنيه، تتضمن إنشاء 3 محاور وكباري عملاقة، هي "كلابشة الحر" المخطط افتتاحه قريباً، بجانب محوري "دراو" و"خزان أسوان الحر"، البديل لكوبري الخزان القديم، بتكلفة إجمالية أكثر من 4 مليارات جنيه، كما يجري تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع ازدواج الطريق الصحراوي بنطاق المحافظة، وذلك بطول 100 كيلومتر، بدءاً من أسوان وحتى إدفو، بتكلفة 540 مليون جنيه، كما يجري تنفيذ عدد من المحاور الطولية والطرق، من أبرزها الطريق البديل للسادات، والطريق الإقليمي الدائري الشرقي والعلاقي، بجانب تنفيذ مشروعات خطة الرصف بتكلفة 68 مليون جنيه، وبإجمالي أطوال تصل إلى نحو 39 كيلومتراً، فضلاً عن إنشاء عدد 2 كوبري علوي للسيارات فوق مزلقانات السيل الجديد والمضيق.

وأكمل المحافظ أنه من أجل الحفاظ على الوجه الحضاري لمدينة أسوان، يجري تنفيذ مشروع إحلال وتجديد سيارات السيرفيس تدريجياً، لتفريغ المدينة من سيارات "الكبود" بنهاية يونيو القادم، مع تفريغ مدن المحافظة منها بنهاية ديسمبر 2021، على أن تعمل في القرى فقط، قائلاً إن طلبات التصالح في مخالفات البناء وصلت، حتى الآن، إلى 18 ألف طلب، بإجمالي متحصلات مالية بلغت نحو 62 مليون جنيه، حيث تم تكليف رؤساء المراكز والمدن باستمرار عمل المراكز والمنافذ التكنولوجية لخدمة المواطنين في تلقي طلبات التصالح، مع تقديم كافة التسهيلات لإنهاء الإجراءات في سهولة ويسر، مشيراً إلى أنه تم إعتماد 200 عقد تقنين، ويجري تحرير 69 عقد آخر، بعد سداد 2111 حالة رسوم المعاينة، بمتحصلات مالية وصلت أكثر من 30 مليون جنيه، للحفاظ على أراضى الدولة.

وفي قطاع الصحة، أوضح محافظ أسوان أنه يجري تطوير ورفع كفاءة 112 وحدة صحية و11 مستشفى، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، بتكلفة 12.3 مليار جنيه، وبالتوازي تم تجهيز 122 موقعاً لفتح الملفات الأسرية والفردية، مما ساهم في إجراء الفحص الطبي لحوالي 98 ألف مواطن، مع تسجيل أكثر من 790 ألف مواطن حتى الآن، للتمتع بالتغطية الصحية الشاملة، والانتفاع بالخدمات الصحية المتميزة وذات الجودة العالية، فور بدء التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة بالمحافظة، فيما تم توقيع الكشف المجاني على حوالي 94 ألف مواطن، خلال عدد 58 قافلة طبية على مستوى المحافظة، لافتاً إلى أنه تم توجيه اعتمادات تصل إلى 170.5 مليون جنيه لتنفيذ 72 مشروعاً، بجانب تنفيذ 15 مشروعاً بقطاع التعليم الأزهري، بتكلفة 153.5 مليون جنيه، والعديد من المشروعات الأخرى في قطاعات الشباب والرياضة والثقافة والتموين والتضامن الاجتماعي والري والكهرباء.

وأضاف اللواء أشرف عطيه أنه يجري العمل على قدم وساق لتنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة، ضمن المبادرة الرئاسية "حياه كريمة"، والتي تشمل 13 قرية على مرحلتين، موزعة على جميع مراكز المحافظة، بإجمالى 83 مشروعاً بمختلف القطاعات، وباعتمادات 280.7 مليون جنيه، فضلاً عن تنفيذ مبادرة "التصالح حياة"، من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجاً، من خلال تكفل مبادرة حياة كريمة، وبالنسبة للمبادرة الرئاسية للتطوير الشامل لـ1500 قرية، أشار المحافظ إلى أنه تم اختيار مركزي إدفو وكوم امبو، ضمن البرنامج الرئاسي حيث سيتم تنفيذ حزمة من المشروعات الخدمية والتنموية المتنوعة فى 68 قرية و321 نجعاً وتجمعاً ريفياً، وذلك بالتعاون مع المجتمع المدني، وتشمل رفع كفاءة وإدخال شبكات البنية التحتية، بجانب رفع مستوى الخدمات المختلفة، فضلاً عن مشروعات التمكين الاقتصادي لخلق فرص عمل، مما يسهم في تغيير وجه الحياة، وتحسين مستوى معيشة حوالي 5 ملايين و893 ألف نسمة من أهالي المركزين.

وفى نفس السياق، أشار "عطية" إلى أنه يجري استكمال العديد من المشروعات المتعثرة، سواء إنشائياً وبنية أساسية، ضمن مشروعات "تحيا مصر"، بإجمالي 14 مشروعاً، وبتكلفة 686 مليون جنيه، وسيتم قريباً افتتاح 4 مشروعات أوشكت الأعمال فيها على الانتهاء، منها مستشفى "بنبان قبلي"، ووحدة إطفاء منطقة الصداقة الجديدة، بالإضافة إلى توصيل المرافق العامة لعدد 288 وحدة سكنية، مع استكمال وتشطيب 144 وحدة بمنطقة "جبل الزلط"، في مركز كوم أمبو، فضلاً عن المنطقة الصناعية الجديدة بمركز نصر النوبة، والتي تضم مرحلتها الأولى 308 ورشة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وفيما يتعلق بملف تعويضات النوبيين، فقد وجه المحافظ الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أمر بسرعة صرف هذه التعويضات بعد مرور أكثر من 100 عام، ظل هذا الملف متوقفاً، حيث تم صرف تعويضات لـ6 آلاف و171 مستحقاً، في المرحلة الأولى، من إجمالي 11 ألف و500 مستحق، ويبدأ يوم 17 يناير الجاري صرف تعويضات المرحلة الثانية، بإجمالي 5 آلاف و329 مستحقاً، وذلك بعد تقديم طلباتهم والمستندات الثبوتية لهذه الطلبات، وأضاف عطية أن تلقي طلبات التعويضات سيكون من خلال 16 مقراً ومنفذاً، موزعين على مختلف أحياء مركز ومدينة أسوان، بالنسبة لتعويضات متضرري إنشاء وتعلية خزان أسوان، والتقنين لتملك الأراضي المقامة عليها المساكن، أما بالنسبة لتعويضات التقنين لتقرير حق الانتفاع بالجزر، سيكون بمقر مبنى أملاك الدولة بمنطقة المحمودية ، فيما سيتم تخصيص 10 وحدات للتضامن الاجتماعي بقرى مركز نصر النوبة، لصرف التعويضات السكنية والنقدية لمتضررى إنشاء السد العالي، بالإضافة إلى مقر آخر بالمراقبة العامة للتنمية الريفية بكوم امبو، لتعويضات الأراضي الزراعية.

وبالنسبة لقطاع الاستثمار، قال محافظ أسوان إنه تم هيكلة هذا القطاع الحيوي، مع وضع خريطة استثمارية جديدة ترتكز على استراتيجية ورؤية متكاملة، لفتح آفاق الاستثمار بالاستغلال الأمثل للثروات التعدينية والمحجرية والسمكية، علاوة على الاستفادة من المزايا النسبية، مثل الموقع الجغرافي، ووجود شبكة للطرق تربط المحافظة بموانئ البحر الأحمر والأسواق الأفريقية، وأيضاً التنوع في مصادر الطاقة، منوهاً إلى أنه تم إطلاق حزمة من التسهيلات والحوافز الاستثمارية، لجذب كبار المستثمرين والمصنعين والمطورين في أكبر منتدى جاذب للاستثمار "ملتقى الاستثمار في أسوان 2020"، كما سيتم قريباً افتتاح 27 مصنعاً بالمنطقة الصناعية بـ"العلاقي"، باستثمارات 20 مليون جنيه، وهو الذي يتوازى مع استكمال مشروع الطاقة الشمسية في "بنبان"، الذي يضم حالياً 32 محطة شمسية، وأيضاً التشغيل التجريبى لمشروع مصنع "كيما 2" الجديد، باستثمارات 12 مليار جنيه، واختتم محافظ أسوان بقوله إنه تواكباً مع التوجه الرئاسي لمصر الرقمية، يجري تنفيذ مشروع التحول الرقمي بالمحافظة، بتكلفة 16 مليون جنيه، وأيضاً إنهاء مد كابلات الربط الفايبر والتوصيلات بواسطة الشركة المصرية للاتصالات داخل 750 موقعاً.٠