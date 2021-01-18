تفاصيل مشاركة سباحة وأستاذة جامعية في حفل «الحلوى الجنسية» بنادي الجزيرة

قالت مصادر في نادي الجزيرة، إن التحقيقات الأولية، التي أجرتها وزارة الشباب والرياضة، في واقعة الصور الإباحية التي تم تداولها على مواقع التواصل الاحتماعي «فيس بوك» لحفل عيد ميلاد بنادي الجزيرة، كشفت عن واحدة من الشخصيات التي ظهرت في الصور، وهي السباحة الشهيرة سهير العطار، الأستاذة في كلية الطب جامعة القاهرة، والبالغة من العمر 74 عامًا، والحاصلة على فضية بطولة الأساتذة للسباحة عام 2019 بكوريا، لافتة إلى أن التحقيقات مازالت جارية للكشف عن تفاصيل الواقعة المثيرة.

سهير العطار: الحلوى وصلت لحفل نادي الجزيرة بطريق الخطأ

وقالت «العطار»، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الحفل أقيم في 10 يناير الماضي، للاحتفال بعيد ميلاد واحدة من العضوات، مشيرة إلى أنهن فوجئن بأن علب الحلوى التي طلبوها، جاءت إليهن بالخطأ بدلًا من طلبهن، وأنها كانت مخصصة لـ«حنة عروس».

وأوضحت «العطار»، في تصريحاتها، إن الموقف تحول لسخرية، وأنهن فوجئن بالمجسمات ما دفعهن لالتقاط هذه الصور التي قالت إنها لا تعرف كيف انتشرت.

في رواية أخرى، قال مصدر بالنادي إن الحفل كان لعيد ميلاد عضوة بالنادي فكرت في تنفيذه بطريقة مختلفة، على «جروب» على تطبيق «واتس آب» يضم عددًا العضوات المشاركات، وأنه نشر الصور على جروب خاص بأعضاء النادي، إلا أنه تلقى اتصالًا من صديق له يؤكد إن خالته ظهرت في واحدة من الصور، التي طالبها بحذها، إلا أنه فوجئ بأنها انتشرت على السوشيال ميديا.

وأصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانًا، تؤكد فيه على أنها شكلت لجنة للتحقيق في الواقعة، وأنها بصدد كشف التفاصيل كاملة.

كما قال مصدر في النادي، إن هناك تعتيم إعلامي على القضية بأكملها وأن مجلس إدارة النادي مجتمع لإصدار بيان يكشف تفاصيل الواقعة بعد استدعاء العضوات في تمام الساعة السادسة مساء اليوم.