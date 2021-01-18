«محلية النواب»: اشتغلنا مع الحكومة «فحت وردم» لتعظيم موارد الدولة

أكد النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع بنفسه كافة المشروعات على أرض الواقع.

وقال خلال الجلسة العامة، اليوم، «الرئيس بينزل الشارع ويتابع على الأرض المشروعات، إحنا محتاجين رئيس الوزراء وكافة الوزراء أن تحذو حذوه».

وأكد الحسيني، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، وجود إهدار شديد في موارد الدولة، لافتاً إلى الجهد الذي بذلته اللجنة البرلمانية من أجل تعظيم الموارد وكان منها المحاجر والإعلانات.

وأشار إلى أن «تعظيم الموارد عايزة قدرات معينة، وللأسف مش عارفين نعظمها على الأرض، فاشتغلنا مع الحكومة فحت وردم في إطار العلاقة الرشيدة، وقلنا هناك 5 ملفات يجب على الحكومة أن تحققها».

وقال الحسيني، إن أبرز الملفات التي تحدث عنها المحاجر وكذلك الإعلانات، منتقداً التعامل مع ملف المواقف بقوله، «عامل استجواب في المواقف فقط».

وأضاف الحسيني، «ما فعلناه كان بسبب أننا نريد من الحكومة أن تنجح في تعظيم الموارد، لكن ذلك يتطلب صنايعية على الأرض».

وكانت اللجنة العامة بمجلس النواب، قررت أمس، استدعاء رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزراء حكومته، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ برنامج الحكومة عملاً بالمادة 136 من الدستور، وقالت اللجنة في بيان رسمي، إنه جاء ذلك بعد مناقشة برنامج الحكومة المقدم منها (مصر تنطلق 2018-2022) والذى حازت به الحكومة على ثقة مجلس النواب طبقًا لما ورد به؛ إعمالاً للمادة 146 من الدستور، والمادة 126 من اللائحة الداخلية، وذلك في ضوء التقرير المقدم منها عن تنفيذ البرنامج في الفترة من 7/2018 حتى 6/2020.

وأشارت اللجنة في أولى اجتماعاتها أمس، إلى أنه بعد بحث التزام الحكومة بتنفيذ البرنامج، تبين وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور في تنفيذ البرنامج، بحسب قولها، ما دفع اللجنة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، استدعاء رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج، على أن يتم ذلك في جلسات عامة متتالية على النحو سوف يحدده مكتب المجلس، ويخطر به مجلس الوزراء.