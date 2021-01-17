هشام طلعت: السيسي رئيس وطني دعم فكرة «العاصمة الإدارية» بشكل كبير

علق المهندس هشام طلعت مصطفى، رئيس مجموعة طلعت مصطفى، على شراء 5 آلاف فدان من بيع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمدينة حدائق العاصمة، قائلا إن الرئيس عبدالفتاح السيسي الوطني، والحكومة المصرية، أعطوا دعم كبير جدًا لفكرة العاصمة الإدارية الجديدة.

ماذا لو لم تنشأ الدولة المصرية العاصمة الإدارية؟

وأضاف «مصطفى»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحكاية»، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة «MBC مصر»: «أنت متخيل لو كانت العاصمة الإدارية الجديدة لم يتم إنشائها، كنا هنبقى فين دلوقتي بكل الزيادة السكانية دي، بكل الضغط المروري الموجود جوه القاهرة، بكل المشاكل التي تعاني منها العاصمة الحالية؟».

الدولة استغلت الأراضي بشكل أمثل في بناء العاصمة الإدارية

وأشار رئيس مجموعة طلعت مصطفى، إلى أن التنمية التي حدثت في العاصمة الإدارية، تم استغلالها بشكل أمثل للأراضي، بعد أن كانت تلك الأراضي ليس لها أي قيمة، وهذا يؤدي إلى قيمة مضافة كبيرة جدًا للدولة المصرية، وقيمة مضافة كبيرة جدًا أيضًا للأراضي غير المستغلة، «ده اللي شجعنا أننا نعمل مشروع على هذا الغرار».

أعلم مدى الطلب على شراء الوحدات السكنية بالعاصمة

وأوضح أنه يعلم مدى الطلب على هذه العاصمة الإدارية الجديدة، «عارف قد ايه فيه انتقال هيحصل لكل نواحي الحياة في هذا المحور، وهو محور شرق القاهرة، الناس اللي راحت الرحاب سنة 1996 على بعد 40 كيلو من القاهرة، وقولنالهم هنعمل مشروع في المكان ده قالوا عليا ده راجل مجنون، بس ربنا أكرمنا وعملنا مشروع الرحاب».

أثناء بناء مشروع الرحاب.. الناس قالت عليا مجنون

وتابع: «اعتقد الجميع لاحظ التنمية حول الرحاب، والتنمية اللي حصلت في القاهرة الجديدة، لما روحنا بعدها بـ15 كيلو عملنا مدينتي كنا في صحراء جرداء، الحمد لله بشوف كل التنمية اللي حصلت في هذا المجال، بدعوا زملائي والأخوة اللي شغالين في هذا المجال، يتجهوا لهذه المنطقة، المنطقة دي واعدة جدا».