رئيس مدينة دمياط الجديدة يشن حملة لإزالة الإشغالات والمخالفات بالمنطقة

شن المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، يرافقه نواب رئيس الجهاز ومديروا الإدارات المعنية بالجهاز، حملة مكبرة صباح يوم الإثنين لإزالة الإشغالات والمخالفات بالمنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة، للقضاء على المظاهر العشوائية بالمنطقة، وذلك بالتنسيق بين إدارات التنمية والأمن بالجهاز وشرطة التعمير.

وأوضح رئيس الجهاز، أن الحملة أسفرت عن إزالة الإشغالات والمخالفات الموجودة بأماكن متفرقة أمام المصانع، والمقامة من أصحاب المصانع والورش على المسطحات الخضراء والجزر وكذلك تم إزالة الإشغالات الموجودة على الأرصفة من فاترينات بيع السجائر وعربات الأطعمة والمشروبات الساخنة.

وأضاف رئيس الجهاز بأن ذلك يأتي في إطار حرص الجهاز علي القضاء على جميع المظاهر العشوائية والمخالفات والتعديات بالمنطقة الصناعية خاصة والمدينة بصفة عامة والتى تسئ إلى المظهر الحضاري والجمالي للمدينة، والحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.

مؤكدا إستمرار تلك الحملات لإزالة الاشغالات والمخالفات فى جميع الأحياء والمناطق بالمدينة يوميا، وأنه لا تهاون مع المخالفين حتى يتم القضاء على جميع المظاهر العشوائية بالمدينة.

وكان المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، يرافقه نواب رئيس الجهاز ومديرو الإدارات المعنية بالجهاز، تفقد الأعمال الجاري تنفيذها بمدينة دمياط الجديدة.

حيث تفقدوا عملية تنفيذ رفع كفاءة الطرق بالحى الأول بالمدينة، التى تساهم فى تحقيق الأمن والسلامة والسيولة المرورية وتسهيل حركة النقل والمواصلات لسكان الحى.

وشدد رئيس الجهاز علي الشركة المنفذة للعملية ضرورة الإلتزام بالبرنامج الزمني المقدم منها والمعتمد للإنتهاء من العملية.

يأتى ذلك تزامنا مع الحملات التى يقوم بها رؤساء المدن الجديدة، لرصد المخالفات التى يقوم بها سكان المدينة، وذلك للحد من انتشار المخالفات وإزالة الإشغالات، فى محاولة للقضاء على مظاهر العشوائية داخل المدن.