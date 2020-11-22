حملات لغلق مراكز الدروس الخصوصية غير المرخصة في مدينة دمياط الجديدة

قال المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، إنَّ اللجنة الدائمة لتنفيذ قرارات الإزالة والتعديات والإشغالات والغلق والإخلاء الإداري والسحب بالجهاز، من إدارات التنمية والأمن وتراخيص التشغيل بالجهاز بالاشتراك مع شرطة التعمير شنت حملة موسعة لتنفيذ قرارات غلق لمراكز الدروس الخصوصية بمدينة دمياط الجديدة التي تعمل دون ترخيص وتزاول نشاط بالمخالفة، وتمّ تشميعها بالشمع الأحمر وفصل عدادات الكهرباء والمياه عنها وتحرير المحاضر اللازمة لها.

حملة موسعة لتنفيذ قرارات غلق مراكز الدروس الخصوصية بدمياط الجديدة

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، لـ"الوطن"، أنَّ الغلق تمّ لمخالفة القوانين واللوائح المنظمة ومنعا لتجمعات الطلاب وحرصا على سلامتهم، محذرًا المخالفين من إعادة فتح هذه المراكز، مضيفا أنَّ من يفض "الشمع الأحمر" سيتمّ اتخاذ كل الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حياله وتحويلها للنيابة العامة.

وأكّد استمرار تلك الحملات والمرور الدوري بجميع أحياء المدينة تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بغلق تلك المراكز ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "covid- 19".