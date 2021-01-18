سحب 166 قطعة أرض في «بدر» .. وجهاز المدينة يحذر تجار الأراضي والسماسرة

أعلن المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، سحب 166 قطعة أرض وإلغاء تخصيصها للحاجزين الغير جادين.

وحذر مندور، من أنه لن يسمح بأن حيازة تلك الأراضي بغرض المتاجرة والسمسرة. مؤكدا أن ذلك يعوق حركة التنمية في المدينة. مؤكدا أنه سيتم إعادة طرح تلك القطع مرة أخرى للجادين من المواطنين للبناء في المدة الزمنية المحددة، طبقاً لكراسة الشروط، ووفق توجيهات وزارة الإسكان لزيادة معدل التنمية فى المدن الجديدة.

من جانبه قال المحاسب محمد عبدالرازق، المشرف العام على الإدارة العقارية بجهاز مدنية بدر، أنه يوجد تيسيرات حالياً بناء على قرارات هيئة المجتمعات العمرانية حتى ١٥ مارس المقبل لسداد الأقساط المتأخرة دون غرامات، مشيرا إلى أن الحصر جاء بالتعاون المهندسة أسماء محمد، معاون رئيس الجهاز للعقارية والمشروعات والتنمية.

وأوضح المشرف العام على إدارة العقارية بجهاز مدنية بدر، أن فترة التيسيرات المتاحة حاليا لا تتعارض مع استمرار في عمل لجان الإلغاءات حتى موعد انتهاء فترة التيسيرات في 15 مارس المقبل.

وناشد عبدالرازق الحاجزين الذين لم يسددوا الأقساط المستحقة سرعة التوجه إلى جهاز تنمية مدينة، لسداد جميع الأقساط المتأخرة دون غرامات قبل الموعد المقرر.

تفاصيل بيانات الأراضي التى ألغت اللجان تخصيصها

وكشف بيان نتائج فحص اللجان العقارية المختصة بالسحب عن أن قطع الأراضي المسحوبة بقرار من كل لجنه هي كالتالي:

أ - لجنه 1: إلغاء تخصيص ٥٣) قطعة بالأراضى المميزة مناطق ٢-٣-٤-٥-٩-١٠-٨-١٣-١٤-١٥.

ب- لجنه ٢: إلغاء تخصيص ٢٨ قطعة أرض فى حى الجولف السادس سابقاً والمميز بمناطق ٣-٤-٩.

ج- لجنة 3: إلغاء تخصيص٢٥ قطعة أرض بالمميز مناطق ١-٣-٩.

د- لجنة 4: إلغاء تخصيص ١٧ قطعة أرض بالمنطقة 9 مميز.

هـ - لجنة رقم 5 إلغاء عدد ٤٣ قطعة أرض فى حى الجولف السادس سابقاً أراضى الإسكان إجتماعى.أضاف رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أن السبب عدم سداد المستحقات المالية على تلك القطع، وإنتهاء فترة تسديد الأقساط فى المواعيد المحددة لها منذ أكثر من 3 أشهر، وجارى إستكمال باقى عمل لجان الإلغاءات فى جميع أحياء ومناطق المدينة، تحت إشراف المهندس علوى حسن، نائب رئيس الجهاز للمشروعات والعقارية، والمهندس سليمان محمد المشرف العام على إدارة المشروعات.