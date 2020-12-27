افتتاح مقري الإدارة التعليمية والمركز التكنولوجي لمكتب تموين مدينة بدر

قال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إنَّه تمّ افتتاح مقري المركز التكنولوجي الخاص بمكتب تموين مدينة بدر بالمجاورة الخامسة الحي الثاني، وإدارة بدر التعليمية بمنطقة 222 عمارة بمركز المدينة.

وأوضح «مندور»، أنَّه حضر الافتتاحين الدكتور عبدالنعيم حامد، وكيل أول وزارة التموين بالقاهرة، والدكتور عبدالعزيز فهمي مدير عام الادارة التعليمية، ومصطفي جبريل، مدير عام إدارة التموين، وعبدالرحمن عبدالفتاح، رئيس مجلس الأمناء وعدد من مسؤولي المدينة.

وأشار إلى أنَّ ذلك يأتي في إطار الخطة الموضوعة لتوفير كل الخدمات الحكومية للمواطنين المقيمين بالمدينة، وكذا التعاون المثمر والبناء بين جهاز مدينة بدر، ومجلس أمناء المدينة، ومديرتي التموين والتجارة الداخلية والتربية والتعليم بالقاهرة.