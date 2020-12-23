مسؤولو «الإسكان» يتفقدون محطة كهرباء مدينة بدر: تكلفتها 607 ملايين

أجرى المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، جولة تفقدية للأعمال الأخيرة بمشروع تنفيذ محطة محولات كهرباء بدر 2 جهد 66/220/ 22 ك.ف بقدرة (350م.ف.ا) بمدينة بدر، يرافقه المهندس عمار مندور رئيس جهاز تنمية مدينة بدر ومسؤولو الجهاز والمشروع، وذلك في إطار الاهتمام بمتابعة الأعمال بالمشروعات القومية.

وأكّد «بهجات»، في بيان صادر اليوم، ضرورة الالتزام بالمعايير المقررة لتنفيذ المشروع، وكذا المتابعة الدورية للانتهاء من تنفيذ الأعمال بجودة وكفاءة عالية، وسرعة دخول المحطة إلى الخدمة لتحقيق الاستفادة من المشروع.

فيما أوضح المهندس عمار مندور رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنَّه تمّ الانتهاء من تنفيذ الأعمال داخل المحطة، وتمّ تنفيذ وربط الخطوط الهوائية، واستكمال وضع الجهد بجميع المراحل، مؤكّداً دفع العمل بالمشروع لدخوله الخدمة في أقرب وقت.

وأضاف رئيس جهاز مدينة بدر، أنَّ التكلفة الاستثمارية للمحطة بلغت 607 ملايين جنيه، حيث تعتبر المحطة من المشروعات الكبرى والمسئولة عن تغذية عدد من المشروعات المهمة ومنها: «سكن العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشروعي الإسكان الاجتماعي بالحي السابع، وبالامتداد الشرقي للمدينة، المنطقة الصناعية والمطورين الصناعيين بمساحة 800 فدان، الحديقة المركزية والإسكان المتميز».