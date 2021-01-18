لـ«أصحاب المعاشات».. طريقة تعديل جهة الصرف

أوضحت الهيئة القومية للتأمينات، أنه يمكن لصاحب المعاش أو المستفيدين تعديل جهة صرف المعاش، لأى جهة من الجهات المسئولة عن صرف المعاشات، وذلك بشرط تقديم صاحب المعاش أو المستحق عنه طلب تعديل جهة صرف المعاش​.

وأشارت الهيئة إلى صرف المعاشات، من أي من الجهات الآتية تبعاً لما تقرره الجهة الملتزمة بالمعاش​ كالتالي:

- مكاتب هيئة البريد «كارت ميزة أو حساب فضي معاشات».

- بنوك القرى.

- بنك ناصر الاجتماعي.

-البنوك التجارية «كارت ميزة أو حساب توفير».

- الحسابات الجارية بالبنوك وماكينات الصرف الآلي التابعة لها.​

- يتم التحويل من خلال التوجه إلى المنطقة التأمينية، وتقديم طلب لتغيير جهة صرف المعاش.

خطوات الخدمة

- إذا كانت جهة الصرف على أحد البنوك يتم موافاة الهيئة، بموافقة من البنك على إيقاف المعاش.

- إذا كانت جهة الصرف المراد تحويل المعاش عليها أحد البنوك، يتم موافاة القومية للتأمينات بموافقة من البنك على تحويل المعاش.

- إذا كان جهة الصرف المراد تحويل المعاش عليها «كارت ميزة» يتم ابلاغ التأمينات بصورة كارت ميزة.

- إذا كان جهة الصرف المراد تحويل المعاش عليها حساب فضي معاشات بريد يتم موافاة الهيئة بخطاب من البريد شامل رقم الحساب.​

طلب معاش استثنائي

يمنح المعاش الاستثنائي للعاملين السابقين بالحكومة وشركات القطاع العام والمستحقين عنهم الذين لم يسبق حصولهم على أي معاش لأي سبب.

وأوضحت القومية للتأمينات، أنه يجوز تحسين معاشات العاملين السابقين استثنائياً لمواجهة الظروف الصحية والاجتماعية، إلى جانب منح وتحسين المعاشات الاستثنائية لضحايا الكوارث العامة.

استيفاء نموذج المعاش الاستثنائي من جهة عملك السابقة

خطوات الخدمة

- إذا كنت من العاملين السابقين بالجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام استوفِ نموذج المعاش الاستثنائي من جهة عملك السابقة، أو مكتب التأمينات المختص، وقدمه بعد اعتماده وختمه إلى إدارة المعاشات الاستثنائية في حالة منح المعاش أو تحسينه.

- إجراء بحث اجتماعي يحدد مصادر الدخل في حالة طلب المعاش الاستثنائي للظروف الاجتماعية.

- تحويلك للهيئة العامة للتأمين الصحي اللجنة الطبية لتقرير نوع المرض ومدي حاجته إلي علاج طويل، وذلك في حالة طلب تحسين المعاش لحالة مرضية.

- يتم عرض طلب صرف المعاش الاستثنائي مرفقاً به التقرير الطبي والبحث الاجتماعي، على اللجنة التحضيرية لتقرير مدى حقك في المعاش الاستثنائي منح أو تحسين، ثم يعرض على اللجنة العليا للنظر في الطلب.