تمويل يصل لـ20 ألف جنيه.. تفاصيل قرض «مستورة» من بنك ناصر الاجتماعي

يقدم بنك ناصر قرض مستورة لتمويل للمرأة المصرية بالتعاون مع صندوق تحيا مصر لتمكين المرأة اقتصاديًا لتصبح عضوا فاعلا منتجا في المجتمع بدلًا من تلقيها الدعم، إذ يَمنح القرض تمويلا يبدأ من 4 آلاف وحتى 20 ألف جنيه، دون فوائد، وبمصاريف إدارية 7% تُخصم مرة واحدة ويُسدد على أقساط شهرية بحد أقصى 24 شهرًا.

ويستهدف قرض مستورة المرأة التي لديها معاش ضماني أو معاش «تكافل وكرامة» أو مستحقة للنفقة أو مسجلة في معاش «تكافل وكرامة»، ولم تحصل عليه لعدم استيفائها لشروطه أو المرأة القادرة على العمل وليس لها مصدر دخل ثابت أو ذات الدخل البسيط، إضافة إلى أبناء المرأة مستحقة الدعم.

ويتم توجيه القرض للمشروعات متناهية الصغر وليس كمبالغ نقدية، حيث التنفيذ لـ5 أنواع من المشروعات، وهي «قروض إنتاج حيواني، قروض إنتاج صناعي، قروض تجارية، قروض خدمية - المشروعات المنزلية التي لا تتعارض مع الصحة أو البيئة أو الأمن».

وتستعرض «الوطن» الشروط والإجراءات المطلوبة للحصول على القرض على النحو التالي:

الفئات المستحقة

- المرأة المصرية.

شروط وأحكام الحصول على القرض

- أن تكون العميلة مصرية الجنسية.

- ألا يقل السن عن 21 عامًا ولا يتجاوز 60 عامًا عند المنح.

- السمعة الحسنة عن طريق الاستعلام الميداني.

- تقديم عروض أسعار بمستلزمات المشروع.

إجراءات الحصول على الخدمة

- صورة بطاقة الرقم القومي «سارية».

- الرقم التأميني للمقترض.

- طلب الحصول على القرض «نموذج 1».

- بحث اجتماعي بمعرفة لجنة الزكاة أو الشئون الاجتماعية «نموذج 2».

- في حالة وجود بحث من الشؤون الاجتماعية يتم مراجعته من اللجنة.

- بيان معاش إن وجد.

- استعلام ميداني عن العميلة بمعرفه اللجنة دراسة المشروع.

- إيصال مرافق حديث وفي حاله عدم توافره يكتفي بالبحث الاجتماعي موضح به محل الإقامة.

- جميع المستندات تكون موقعة ومختومة بخاتم اللجنة بما يفيد صحة المستندات.

- طلب الحصول على التمويل.