«السجيني» عن بيان التنمية المحلية: التاريخ سيحاسبنا على الأداء لا الأرقام

أكّد المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، أنَّ «التاريخ سيحاسبنا جميعًا على الأداء على أرض الواقع وليس بالنوايا والجهد وإنما بالأرقام».

وقال «السجيني»، خلال الجلسة العامة تعقيبًا على بيان وزير التنمية المحلية، إنَّ لجنة الإدارة المحلية استدعت أدوات رقابية متجانسة ومستدامة في التعامل مع الحكومة، مشيرًا إلى أنَّ هناك علاقات إنسانية قوية بين أعضاء اللجنة وبين وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، إلا أن التاريخ سيحاسب الجميع على الأداء.

وتابع: «الحكومة تأتي وتتحدث بلغة الأرقام، وأتطلع أن يكون حديث الأرقام مقرون أيضا بنسب كام من كام، بمعنى الانتهاء من تنفيذ نسبة ما من أصل الرقم الإجمالي أو الكامل من المستهدف في الفترة المحددة».

وزير التنمية المحلية: رفع كفاءة 10 آلاف كم طرق و10 كباري سيارات ومشاه

واستكمل: «كنا ومازلنا نتطلع إلى الانتقال من شكلية الأداء إلى موضوعية الأداء»، لافتًا إلى أنَّ اللجنة انتهت خلال اجتماعات عديدة الى توصيات مهمة بشأن عدد من الملفات الهامة مثل مواقف السيارات والنظافة وغيرها، وبالتالى لابد أن ينتج عنها نتيجة على أرض الواقع».

واختتم حديثعه: «كنا ومازلنا نتطلع ـن يكون هناك عمل مغاير بين الحكومة والبرلمان في الأخذ بالتوصيات الصادرة من البرلمان».

وكان اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أعلن عن أنَّه تمّ إنفاق 90 مليار جنيه في عدد من المشروعات الخدمية بالمحافظات خلال العامين الأخيرين، استفاد منها 60 مليون مواطن، وذلك في مشروعات الطرق والكباري لتسهيل حركة المرور والربط الاقتصادي وكذلك مشروعات النظافة والإنارة وتنمية القرى وتوفير فرص عمل.

وأضاف شعراوي، حلال استعراضه أداء وزارته خلال الفترة الأخيرة أمام الجلسة العامة للبرلمان اليوم، أنَّه تمّ تخصيص 21 مليار جنيه لرصف الطرق وإنشاء 75 كوبرى سيارات ومشاه يستفيد منها 25 مليون مواطن، لتيسير حركة المرور ونقل المنتجات، كما أنه المستهدف رفع كفاءة 10 آلاف كم طرق و10 كباري سيارات ومشاه.