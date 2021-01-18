التعليم: حسم مصير امتحانات النقل قبل انتهاء أجازة نصف العام بـ15 يوما

أكد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة ستحدد مصير امتحانات الترم الأول لصفوف النقل بمختلف مراحل التعليم، قبل انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي الأول من العام الدراسي الحالى بنحو 15 يوما، حتى يتسني لجميع الطلاب الاستعداد للامتحانات، حال تم اتخاذ قرار بعقدها، بعد أن تم تأجيل الامتحانات بسبب تفشي فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الوزارة منحت الطلاب إجازة منتصف العام 36 يوما لأول مرة بسبب كورونا، حيث تبدأ الإجازة من 16 يناير الجاري، حتى 20 فبراير المقبل، موضحا أن ظروف العام الدراسي الحالى 2020-2021، استثنائية بسبب تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن امتحانات الترم الأول لصفوف النقل بمختلف مراحل التعليم، ستعقد تحريريا بالمدارس وليس «أونلاين» بالمنازل، حال استمرت أزمة فيروس كورونا، لافتا إلى أنه سيكون هناك اجتماع عبر الفيديو كونفرانس بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، خلال الفترة المقبلة، لتحديد شكل ومصير الامتحانات، والإجراءات الاحترازية التى سيتم تنفيذها للوقاية من كورونا، حال استقرت الوزارة على عقد الامتحانات، وذلك يتوقف على مستجدات فيروس كورونا، وفي حال استقرت أوضاع الفيروس، وقلة الأعداد، ستعقد الامتحانات عقب 20 فبراير المقبل مباشرةً.

ونوه المصدر، بأن وزارة التعليم، لم تطرح فكرة إلغاء الامتحانات التحريرية وتحويلها إلى مشروعات بحثية، كما أنها لم تفكر مطلقاً في إلغاء العام الدراسي الحالي، حال استمرت أزمة فيروس كورونا، لأن الإلغاء في حد ذاته، يمثل كارثة كبرى، لكن الوزارة لديها كذا سيناريو لاستكمال الدراسة، والخروج بهذا العام الدراسي لبر الأمان.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أرسلت خطابا إلى المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، أكدت فيه، أنه في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي، ونظرا لخطة الوزارة فى تطوير العملية التعليمية، واستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية فى التعليم، والتوسع في استخدام المنصات التعليمية، وتنوع مصادر التعليم، وكذلك الاعتماد الكلي على قاعدة البيانات المركزية فى رصد وتحليل البيانات، يتم منع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس، من نشر أى تطبيقات تتعلق بتجميع البيانات من الطلاب أو المعلمين.

وطالبت وزارة التربية والتعليم، من جميع المديريات التعليمية بمنع نشر أى منصات تعليمية أو تدريبية، أو إجراء أي اختبارات أونلاين، إلا بعد التنسيق والحصول على موافقة قطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات بوزارة التربية والتعليم.