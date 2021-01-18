«الصحة»: إنتاج لقاح كورونا في مصر خلال أشهر (فيديو)

أكد الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بوزارة الصحة، أن «فاكسيرا» شركة وطنية خالصة تسهل حصول مصر على التطعيمات، لافتًا إلى أن منظومة التطعيم تبدأ بالحصول على اللقاحات ثم تخزينها بطريقة سليمة خاصة الكميات الكبيرة والتي تُستخدم في التطيعمات الروتينية.

وذكر أن المخزن القومي للطعوم والأمصال الذي أطلقته وزيرة الصحة يمثل إحدى الركائز، مشيرًا إلى أن منظومة التطعيم في مصر آمنة، خاصة أن البرنامج الموسع للتطيعمات يمثل أحد النجاحات المضيئة لمصر على مدار أكثر من 3 عقود.

«عبدالفتاح»: لقاح كورونا فعال وناجز في هذا التوقيت الفارق

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بوزارة الصحة، خلال لقاء له مع الإعلامية أسماء مصطفى، على شاشة «إكسترا نيوز» أن الدراسات الوبائية بخصوص فيروس كورونا مازالت تجريبية، والشركات المصنعة للقاحات مازالت تقول إن اللقاح آمن، على الرغم من التحورات البسيطة التي حدثت للفيروس، مشددًا على أن اللقاح يعد فعالًا وناجزًا في مثل هذا التوقيت الفارق في حياة العالم.

وشدد على أن الأعراض المصاحبة للقاح فيروس كورونا ليس بها أي مشكلات وآثارها الجانبية بسيطة للغاية، وقد يصاحبها ارتفاع بسيط في درجات الحرارة والتورم مكان الحقن، لافتًا إلى أن مصر لاتسمح بدخول مستحضر دوائي أو عقار إلا بعد اختباره والتأكد من أمانه.

مصر لن تكتفي بالحصول على اللقاحات وينبغي أن تكون مصنعة

وتابع رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بوزارة الصحة، أنه بفضل الله مر عام على العالم رغم تفشي هذا الفيروس، مشيرًا إلى أن مصر كانت دولة فاعلة ومشاركة في هذه الأزمة على المستوى العالمي.

وقال إن مصر لن تكتفي بالحصول على اللقاحات، وينبغي أن تكون مصنعة لها، وبالفعل سيكون هناك خط إنتاج لشركة «فاكسيرا»، وجاري أخذ الموافقات والاتفاقيات النهائية لإنتاج اللقاح على أرض مصر خلال أشهر لتوفيره لمن يحتاجه من الدول الصديقة والشقيقة وعلى رأسها الدول الأفريقية.