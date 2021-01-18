لأول مرة في مصر.. طرح DS3 كروس باك الجديد (صور)

أعلن الوكيل المحلى للعلامة الفرنسية DZ التابعة لمجموعة PSA عن إطلاق أحدث أيقوناتها موديل DS3 كروس باك لأول مرة داخل السوق المصرية.

وخلال السطور التالية، رصد لأهم المواصفات والتجهيزات الخاصة بالموديل الجديد من سيارة DS3 كروس باك الجديدة والتي تم طرحها لأول مرة في مصر بفئتين الأولى مزودة بمحرك بنزين تيربو، ثلاثي الأسطوانات، سعته اللترية 1.2 لتر 1200 سي سي، ينتج قوة قدرها 130 حصان، وبناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 السرعات؛ فيما تتسارع السيارة من حالة الثبات وحتي سرعة الـ100كم/س خلال 8 ثوان، وتبلغ سرعتها القصوى 203 كم/س.

وتتمتع السيارة دي إس 3 كروس باك الجديدة بإنسيابية التصميم وبتجهيزات متطورة وفائقة الجودة والتي من بينها، مرايات خارجية كهربائية، ومساحات بحساسات للأمطار، حساسات لضغط الإطارات، والدخول ، بالإضافة إلى زجاج ملون، وجنوط قياس 17 و18 بوصة، مع شاشة أمامية كبيرة تعمل باللمس وسماعات عالية الجودة من نظام Focal ، ونظام مطور للملاحة عبر الأقمار الصناعية.

وتتمع السيارة بعدة وسائل للأمان من بينها، فرامل ABS وESP، مع مثبت ومحدد للسرعة ووسائد هوائية كاملة ونظام كشف المناطق العمياء وغيره من أنظمة وسائل السلامة المتطورة.

جدير بالذكر أن شركة DS الفرنسية هي شركة لصناعة السيارات، أسستها PSA عام 2009، وأصبحت DS شركة مُستقلة بذاتها في عام 2014، وتعتبر الشركة واحدة من الشركات الحديثة على الأسواق المصرية.