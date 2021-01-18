ارتفاع إصابات كورونا حول العالم.. وطفرة جديدة للفيروس في ألمانيا

واصل فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، تفشيه حول العالم منذ ظهوره في 2019، بمدينة «ووهان» الصينية، حيث بلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس على مستوى العالم 95.594.756 فيما وصل إجمالي الوفيات جراء الإصابة بكورونا إلى 2.041.861، بينما وصل إجمالي حالات الشفاء حول العالم 68.291.824.

وسادت حالة من الهلع على مستوى العالم في أعقاب ظهور طفرات جديدة من الفيروس في بريطانيا وجنوب إفريقيا وعدد من الدول الأخر، فيما تصاعدت مخاوف العلماء من طفرات في كورونا أدت لإنتاج نسخ متحورة عن الفيروس الأصلي قد يكون بإمكانها الإفلات ليس من هجمات الجهاز المناعي العادية فحسب، بل من اللقاحات الجديدة، وفقا لما ذكرته إذاعة صوت ألمانيا «دويتشه فيله».

وقالت صحيفة «مركير» الألمانية، إنه تم اكتشاف طفرة جديدة للفيروس، في أحد مستشفيات بافاريا الألمانية في الأسبوع الماضي، وأوضح مدير المستشفى، فرانز نيديربول، ان المختصين في المؤسسة الطبية اكتشفوا الطفرة في كورونا خلال اختبار عينات من بعض المرضى، بواسطة جهاز تحليل جديد، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأشار نيديربول، إلى أنه منذ بداية انتشار كورونا، تم اكتشاف أكثر من 12 ألف تغيير في بنية الفيروس، في مختلف أنحاء العالم. وبدأت في روسيا، اعتبارا من اليوم، عملية تطعيم مجاني ضد كورونا، وشملت جميع فئات السكان الراغبين بذلك. وعملية التطعيم مجانية، ويمكن للمواطنين التطعيم بلقاح «سبوتنيك V» أو لقاح«إيبي فاك كورونا». وكان «المركز الفيدرالي لمكافحة كورونا»، قال في وقت سابق، اليوم، إن عدد الإصابات بكورونا في روسيا، ارتفع خلال الـ24 ساعة الماضية بمقدار 22857 حالة، وبلغ 3591066 حالة.

وتم تسجيل إصابات بكورونا في أكثر من 210 دول ومنطقة منذ اكتشاف الفيروس في الصين في ديسمبر من العام قبل الماضي 2019.

الصحة البرازيلية: الحكومة ستوزع جميع جرعات اللقاح على ولايات البلاد

وقال وزير الصحة البرازيلي إدواردو بازويلو، إن الحكومة الفيدرالية ستوزع جميع جرعات اللقاح المتوفرة لديها على ولايات البلاد.

وطلبت الولايات من الحكومة تقديم اللقاح الوحيد المتاح، «كورونا فاك» CoronaVac الذي تصنعه شركة«سينوفاك» الصينية.

وتعطلت حملة التطعيم باللقاحات في الهند في أول أيامها بسبب خلل تطبيق «كو-وين» المستخدم في تنسيق الحملة، وفقا لما ذكرته صحيفة «القبس» الكويتية.

وأعلن المدير العام لمنظمة «الصحة العالمية»، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم، أن العالم على شفا فشل أخلاقي كارثي، فيما يتعلق بتوزيع اللقاحات.

هجوم سيبراني على «الوكالة الأوروبية للأدوية»

وقالت «الوكالة الأوروبية للأدوية»-مقرها في مدينة «أمستردام» الهولندية-إنها تعرضت لهجوم سيبراني أدى إلى الوصول غير القانوني إلى وثائق مرتبطة بعلاجات كورونا ولقاحاته.

وقال كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، إن تعاطي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن مع كورونا لن يكون إلا علميا، معتبرا أن الهدف الذي حدده بايدن لتطعيم 100 مليون نسمة خلال الأيام الـ100الأولى من ولايته، قابل للتطبيق.

من جانبه، قال وزير نشر اللقاحات في بريطانيا نديم الزهاوي، اليوم، إن المملكة المتحدة تقوم بتلقيح 140 شخصا في الدقيقة ضد كورونا في المتوسط، فيما أعلن الأمين العام لوزارة الصحة الأسترالية بريندان مورفي، اليوم، أنه من غير المرجح أن تفتح الحدود الدولية لأستراليا أمام المسافرين في 2021 على الرغم من طرح لقاحات ضد الفيروس. وأغلقت أستراليا حدودها أمام الزوار الأجانب منذ مارس 2020 لوقف انتشار كورونا، مع سماحها لعدد محدود من الأستراليين وعائلاتهم بالعودة إلى البلاد كل أسبوع.

عربيا، قال المتحدث باسم لجنة رصد تفشي كورونا في الجزائر، جمال فورار، إن بلاده ستبدأ في تطعيم الجزائريين، فور وصول الدفعة الأولى من لقاح «سبوتنيك V» الروسي، موضحا أن السلطات الجزائرية، أعدت حوالي 8 آلاف نقطة تطعيم.

وأشار فورار، إلى أن بلاده تتوقع الحصول على 500 ألف جرعة من اللقاح الروسي.

وبدأت ف وقت سابق من اليوم، حملة تطعيم المقيمين في دور المسنين، في دار الضيافة الأسرة البيضاء بمنطقة الجويدة «إحدى المناطق الرئيسية في مدينة عمان» جنوب شرقي العاصمة الأردنية، فيما مدد التحالف الوطني الأردني «جوناف»، المرحلة الثانية لخطة الاستجابة لأزمة كورونا حتى منتصف إبريل المقبل، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية «بترا».

وأعلنت لجنة «الصحة والبيئة» في مجلس النواب العراقي، اليوم، أن لقاح كورونا سيوزع مجانا لجميع العراقيين، مؤكدة أن اللقاح سيصل خلال شهرين.

وعلى صعيد آخر، نما الاقتصاد الصيني في 2020 بنسبة 2.3% على الرغم من تأثير كورونا، وتسارع الانتعاش الاقتصادي في الصين في الأشهر الـ3 الأخيرة من 2020 وعاد إلى مستويات ما قبل الأزمة. وأصبحت الصين، الاقتصاد الرئيسي الوحيد في العالم الذي لم ينمكش اقتصادها في 2020 في ظل مصاعب تواجهها دول عديدة لاحتواء الفيروس.

وكشفت صحيفة «عكاظ» السعودية، عن صدور موافقة «الهيئة العامة» للمحكمة العليا على اعتبار كورونا من الظروف الطارئة، ووجهت الهيئة السعودية، بشطب الإيجارات المتأخرة بسبب الجائحة وإعادة النظر في ظروف المقاولات.