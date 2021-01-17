هل التبرع بالدم ينقل كورونا وكيف تحمي طفلك في العزل؟ .. الصحة تجيب

خلال الظروف الإستثنائية التي يمر بها العالم، بسبب جائجة كورونا والتي قضت على ما لا يقل من 1.6 مليون شخص خلال العام الماضي على مستوى العالم، تكون المعلومة الصحيحة هي الكنز الحقيقي الذي يشكل وعي المواطنين، وتسعي وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بين الحين والآخر على نشر بعض المعلومات السليمة حول كيفية التعامل مع المصابين، أو حتى الوقاية من الفيروس.

وتستعرض «الوطن» استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، أهم نصائح الوقاية من فيروس كورونا، وفي حالة الإصابة كيف تحمي طفلك خلال العزل، وهل مساعدة المرضي من خلال التبرع بالدم يساعد على انتقال كورونا أم لا؟

أهم نصيحة للوقاية من عدوى فيروس كورونا

ووفقًا لبيان وزارة الصحة فان أهم نصيحة يمكن للأشخاص العاديين اتباعها للوقاية من فيروس كورونا، من خلال التزم التباعد الجسدي بينك وبين الآخرين، بمسافة لا تقل عن متر واحد على الأقل.

بالإضافة إلى ارتداء الكمامة للوقاية من كوفيد -19.

خطوات حماية طفلك خلال فترة العزل

إذا كنت مصاب بفيروس كورونا المستجد، وينبغي أن تتعرض للعزل المنزل، فيجب في تلك الحالة إتباع بعض الإرشادات الآتية..

- الحرص على ارتداء الكمامة الطبية، أو سواء الجراحية أو N95ـ عند الاقتراب من الأطفال الرضع معك بالمنزل.

- غسل اليدين بالماء والصابون وتطهيرها باستخدام محلول كحولي قبل ملامسة الطفل.

- التخلص من الكمامة الطبية في سلة مهملات مغلقة، أو غسل القماشية اغسليها جيدًا.

- يتم تنظيف الأسطح التي يتم لمسها باستمرار حتى لا تنتقل العدوى للأطفال.

هل ينتقل فيروس كورونا خلال التبرع بالدم؟

في ظل الظروف والجائحة التي يمر بها العالم بسبب فيروس كورونا، فأن الكثير من المستشفيات تطالب الأشخاص الأصحاء بالتبرع بالدم، لكن يظل هناك تخوف من انتقال العدوى خلال التبرع.

وتجيب وزارة الصحة المصرية عن هذا التساؤل بأنه لا توجد احتمالية لانتقال العدوى خلال التبرع بالدم، حيث يتم استخدام أدوات التبرع مرة واحدة فقط، لكل متبرع، ويتم التخلص منها بشكل صحي وآمن.

كما أنه يتم تعقيم مكان دخول الإبرة في يد المتبرع جيدًا وذلك حفاظًا على حياة الشخص، كما يتم تنظيف وتعقيم المكان بين كل متبرع وأخر.

ويمكنك التسجيل كمتبرع بالدم على فيس بوك من خلال من هنــــا، أو التواصل مع خدمات نقل الدم القومية على الرقم ١٥٣٦٦