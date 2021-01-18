بعد التطعيم الشعبي.. ضوابط تلقي المسافر للإمارات والسعودية لقاح كورونا

دول عربية عدة بدأت في التطعيم بلقاحات كورونا، حيث أعلنت دولتا الإمارات والمملكة العربية السعودية عن التطعيم المجاني ضد الفيروس؛ للحد من الإصابات المنتشرة داخلها، ذلك العمل الشعبي كان دافعا للبعض على إمكانية حصول المسافر إلى تلك الدولتين على لقاح كورونا.

ففي الإمارات، التي بدأت عملية التطعيم موسعة على أراضيها بلقاح فيروس كورونا، أصبحت من المرجح أنها ستسمح للمسافرين إليها بالحصول على لقاح كورونا، وذلك حيث أوضحت وزارة الصحة الإمارتية عبر موقعها الرسمي أنها اعتمدت نوعين من اللقاحات لتطعيم الأفراد ضد كوفيد-19، وهما لقاح سينوفارم، ولقاح «فايزر-بيونتك»، وتوفر الدولة التطعيم مجانا واختياريا لكل الراغبين من المواطنين والمقيمين.

وأضافت «الصحة الإماراتية» أن شرط الحصول على اللقاح أنه يكون بموافقة الطبيب المختص عن قابلية الشخص بالحصول على اللقاح، ويُستثنى من تلقي اللقاح الأطفال دون سن 18، والسيدات الحوامل والمرضعات، مؤكدة عبر موقعها الرسمي أنه يسمح بالحصول عليه لجميع المواطنين والمقيمين، وتمنح أولوية خاصة لكبار المواطنين والمقيمين وأصحاب الأمراض المزمنة، وأنه متوافر في جميع المرافق الصحية التابعة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع في كل إمارات الدولة، وكذلك في مراكز الرعاية الصحية التي أعلنت عنها شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) لتوفير التطعيم.

لم يختلف الوضع كثيرا في المملكة العربية السعودية، حيث منحت هي الأخرى حق تلقي لقاح فيروس كورونا للمواطنين والمقيمين فيها على حد سواء، والراغب في الحصول على اللقاح تسجيل بياناته عبر تطبيق دشنته خصيصا لذلك الهدف، وأكدت الصحة السعودية أن للقاح فعال وآمن وجرى اختباره وأحدث استجابة مناعية، وأنه سيكون مجانا لجميع المواطنين والمقيمين، حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

التطعيم بالمملكة سيكون على 3 مراحل حسب الفئات المستهدفة، ففي المرحلة الأولى: المواطنين والمقيمين من هم فوق 65 عاماً؛ وأصحاب المهن الأكثر عرضة للعدوى، والأشخاص الذين لديهم سمنة مفرطة، ومن لديهم نقص في المناعة مثل زراعة الأعضاء أو يتناولون أدوية مثبطة للمناعة، ومن لديهم مرضان اثنان أو أكثر من الأمراض المزمنة التالية: الربو، والسكري، وأمراض الكلى المزمنة، وأمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، ومن لديهم تاريخ جلطة دماغية سابقة. والثانية: فهم المواطنون والمقيمون ممن تجاوزوا 50 عاماً، وبقية الممارسين الصحيين، ومن لديهم أحد الأمراض المزمنة التالية: الربو، والسكري، وأمراض الكلى المزمنة، وأمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، والسرطان النشط، ومن لديهم سمنة وكتلة الجسم لديهم ما بين 30 و40، بينما المرحلة الثالثة: لجميع المواطنين والمقيمين الراغبين في أخذ اللقاح.