منال عوض تعلن إشراك الصناع بمدينة دمياط للأثاث بعدد من المبادرات

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعا اليوم، مع المهندس عمرو فتحي الرئيس التنفيذي لشركة مدينة دمياط للآثاث، وذلك لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بفتح آفاق تسويقية جديدة لمنتجات المدينة، وإشراك الصناع ببعض المبادرات خلال الفترة المقبلة، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.

وناقشت المحافظ، آليات مشاركة مدينة دمياط للآثاث بالمعرض الذي ستقيمه وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة أسيوط، مطلع فبراير المقبل، وذلك على غرار ما تم تنفيذه بمحافظة المنيا نوفمبر الماضي، للترويج لمنتجات الآثاث الدمياطي على المستوى المحلي، وإشراك الصناع بالمدينة، بمبادرات فرش الوحدات السكنية ببعض مشروعات تطوير المناطق العشوائية التى تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي، إذ أكدت «عوض»، أنه سيتم تشكيل لجنة لتلقي الطلبات واختيار الصناع الراغبين في المشاركة.

وأكدت «محافظ دمياط» حرص المحافظة وكل الأجهزة المعنية، على فتح أسواق جديدة لمنتجات الصناع بمدينة دمياط للآثاث، واستعادة مكانة الآثاث الدمياطي بخريطة الصناعة المحلية، وانطلاقها نحو العالمية.