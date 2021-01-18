نائب «مستقبل وطن»: انفراجة في أزمة البدل النقدي للمعلمين بقنا  

قال مصطفى محمود، عضو حزب «مستقبل وطن» بمجلس النواب، عن دائرة قنا، في بيان نشره على صفحته على «فيسبوك»، إنه «بمتابعة ما تم نشره بالأمس وما وعدناكم به بخصوص انتظام صرف بدل النقدي للسادة العاملين بالتربية والتعليم، يسعدني أن أبشركم بوصول مبلغ 60 مليون جنيه ليتم الصرف في غضون أيام قليلة».

وأضاف النائب في منشوره، «كما أود أن أوضح بأن مبلغ الـ60 مليونا هو الدفعة الأولى من الـ150 مليونا، التي تم الاتفاق عليها مع السيد وزير المالية، وعلى ذلك نعدكم بمتابعة الأمر حتى ينتظم الصرف شهريا».

وتواصل «الوطن»، مع المسؤولين في المديرية المالية بمحافظة قنا، فأكد وصول مبالغ مالية لمنع خصم البدل النقدي على المرتب، لكنه رفض ذكر المبلغ، مثلما رفض ذكر اسمه.

وكانت حالة من الغضب اجتاحت أوساط المعلمين والإداريين بمحافظة قنا ويبلغ عددهم نحو 39 الف معلم وإداري، موزعين على الإدارات والمدارس، بسبب فصل وخصم البدل النقدي، ويصل مجموعها إلى 485 جنيها، عن مرتب شهر يناير.

وأرسل المعلمون بمحافظة قنا، عشرات الشكاوى إلى وزارة المالية والمحافظة على بوابة الشكاوى الحكومية، تطالب بعدم فصل البدل نقدي عن مرتب يناير، لعدم وجود تعزيز مالي لهذا البند، ما يؤثر على دخلهم وحياتهم المعيشية بهذا النقص، لوجود ارتباطات مالية معتمدة على ذلك.

وفي سياق متصل، وصلت عدة «فاكسات» و«نشرات» توضح الزيادة الجديدة للمعلمين لدى الإدارات الحسابية لكل إدارة في قنا لوضعها على المرتب، وهذا ما أقرته الحكومة في الربع الأخير من العام الماضي 2020، واعتمده رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونُشر في الجريدة الرسمية بعد ذلك ليصبح قرارا رسميا بالزيادات.