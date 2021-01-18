تجديد حبس صاحب فيديوهات الملابس الداخلية على «تيك توك» بدمياط

أمرت النيابة العامة في محافظة دمياط، مساء اليوم الاثنين، بتجديد حبس الطالب المتهم ببث فيديوهات بالملابس الداخلية على موقع «تيك توك»، لمدة أسبوع على ذمة التحقيقات، وذلك لتعذر حضور المتهم.

ووجهت النيابة العامة للمتهم، في وقت سابق، اتهامات بـ«هدم القيم المجتمعية، ومخالفة الآداب العامة والنظام العام»، بعدما أثبتت تحريات المباحث صحة الواقعة، واعترف المتهم ببث تلك الفيديوهات بغرض التربح.

وتقدم «حمدي السعيد وهدان»، محامي، ببلاغ ضد الشاب «بلال أ.»، حيث اتهمه بتصوير فيديوهات ونشرها عبر تطبيق «تيك توك»، يقوم من خلالها بخدش الحياء العام، والإخلال بالأخلاق العامة، ذلك وفقاً للاتهامات الموجهة إليه.

وقال مقدم البلاغ، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه فوجئ بالمدعو «بلال أ.»، 16 سنة، وشهرته «بلبل»، يقوم بتصوير فيديوهات، يظهر فيها بملابسه الداخلية، ونشرها عبر تطبيق «تيك توك»، مشيراً إلى أن المشكو في حقه يريد الشهرة والتمثيل.

وأضاف المحامي أن الشاب كان يقوم بتصوير تلك الفيديوهات لنفسه ومجموعة من أصدقائه، ويقوم بتصوير ذاته بشكل غير لائق بـ«الشورت»، وفي إحدى المرات قام بتصوير أحد أصدقائه مرتدياً عباءة، على أنه سيدة، ونشر الفيديو عبر التطبيق، وهو يتجول في شوارع مدينتي رأس البر ودمياط الجديدة.

ولفت مقدم البلاغ إلى أنه توجه إلى المحكمة اليوم، لتقديم كافة التنازلات الخاصة بالبلاغ المقدم، ولكن نظراً لعدم حضور المتهم، لم يتمكن من التنازل.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إنه تم كشف ملابسات تداول مقطع فيديو لأحد الأشخاص، يقوم ببعض الحركات المنافية للآداب بأحد الشوارع بدمياط، وضبط مرتكب الواقعة.

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص في العقد الثاني من العمر، مرتديا ملابسه الداخلية، ويقوم بالإتيان ببعض الحركات المنافية للآداب العامة، أثناء سيره بمدينتي رأس البر ودمياط الجديدة، بمحافظة دمياط، فقد تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط من تحديد المذكور، وتبين أنه طالب، يبلغ من العمر 16 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة رأس البر، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة ونشره للفيديوهات والصور بغرض تحقيق عائد مادي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.