بدء عزاء صفوت الشريف بحضور عدد من الشخصيات العامة

بدأ منذ قليل، عزاء صفوت الشريف، وزير الإعلام الأسبق، ورئيس مجلس الشورى الأسبق، وسط تشديدات أمنية لدى أمن الكمباوند المقام به العزاء، وحرص الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، على التواجد، حيث كان من أوائل الحضور.

ويقتصر حضورالعزاء على المقربين والأصدقاء والشخصيات العامة، وهي رغبة اسرة الراحل صفوت الشريف، حيث توجد تشديدات على دخول الكومباوند.

وتوفى صفوت الشريف مساء الأربعاء الماضي، وشُيع جثمانه بعد صلاة العصر يوم الخميس الماضي، من مسجد حسن الشربتلي بمنطقة التجمع الخامس، ودفن بمقابر العائلة بمدافن منطقة مصر الجديدة، بجوار مقابر الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.

وحرص عدد من الشخصيات العامة على توديع الراحل صفوت الشريف، في مثواه الأخير، وعلى رأسهم جمال مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، و زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، ورجل الأعمال أحمد عز.

وتوفى صفوت الشريف، في مستشفى وادي النيل، عن عمر ناهز 87 عاما، بعد صراع مع مرض اللوكيميا.