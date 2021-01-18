تعرف على أسعار تذاكر مونديال الأندية بقطر والفئات المصرح لها بالحضور

تقام النسخة السابعة عشر لكأس العالم للأندية خلال الفترة ما بين 1 إلي 11 فبراير القادم في دولة قطر، وذلك بعد تأجيلها بسبب جائحة كوفيد – 19 ويشارك في البطولة أبطال الاتحادات القارية الست بالإضافة إلى بطل الدوري القطري.

وتقام المباريات على عدة ملاعب تقع داخل المدينة، وهي ملاعب مخصصة لاستضافة مباريات كأس العالم FIFA قطر 2022، وكان أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن كافة تفاصيل الحصول على التذاكر.

وتستعرض «الوطن» استمرارا للأخبار الخدمية التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، أسعار تذاكر مونديال الأندية بقطر والفئات المصرح لها بالحضور، وخطوات حجز التذاكر

المشاركون في بطولة كأس الأندية

يشارك في بطولة كأس الأندية كل من الأهلي حال لقب أبطال إفريقيا والدحيل القطري مستضيف البطولة، وبايرن ميونخ بطل دوري أبطال أوروبا، وأولسان هونداي بطل آسيا، وتايجرز أونال بطل أمريكا الشمالية إضافة إلى بطل كأس ليبرتادوريس الذي من المقر أن يحدد يوم 30 يناير، في النهائي الذي سيقام بين سانتوس وبالميراس.

مراحل بيع تذاكر مونديال الأندية

تباع التذاكر الخاصة بحضور مونديال الأندية أو كأس العالم للأندية، FIFA قطر 2020 على عدة مراحل كالآتي:

مرحلة البيع الحصرية لحاملي بطاقات Visa

يمكن لمن يحملون بطاقات Visa الحصول على بطاقات كأس العالم للأندية FIFA قطر 2020، وذلك خلال الفترة من الاثنين 18 يناير في تمام الساعة 12:00 بتوقيت الدوحة وحتى الخميس 21 يناير 2021 في تمام الساعة 12:00 بتوقيت الدوحة.

مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة

ستتاح التذاكر المتبقية للجمهور بدءاً من يوم الخميس 21 يناير في تمام الساعة 13:00 بتوقيت الدوحة، وحتى نهاية البطولة في 11 فبراير .

وكلا مرحلتي المبيعات ستعمل بنظام أسبقية الحصول على التذاكر.

مع العلم أن تلك المواعيد قد تتغير في أي لحظة وبدون إشعار مسبق، وسيصدر أي تغيرات عبر الموقع الرسمي الاتحاد الدولي لكرة القدم.

أسعار تذاكر مونديال الأندية

تتراوح أسعار التذاكر للجمهور بين 10 ريال قطري لمباراة في الفئة 3 وحتى 300 ريال قطري للفئة 1 للمباراة النهائية، الأسعار تشمل الضرائب المطبقة.

يرجى ملاحظة أن أسعار التذاكر تنطبق على البالغين والأطفال بغض النظر عن عمر الطفل.

كيف يمكن طلب الحصول على التذاكر؟

يمكن الحصول على التذاكر من خلال الدخول على موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم من هنـــا.

انتظر حتى يتم تحميل، يستغرق الأمر ما بين 2- 15 دقيقة للدخول على الموقع.

قم باختيار المباراة التي ترغب في حضورها.

حدد بعدها فئة التذاكر سواء 1 أو 2 أو 3 أو «تذاكر المعاقين».

اتمام الطلب باستيفاء كافة البيانات والهوية للشخص.

ثم قم بإدخال تفاصيل بطاقة الفيزا حتى يمكن الحصول على التذكرة.

وأخيرا تأكيد الطلب، سوف يظهر رقم للتذكرة احتفظ به.

ويمكن الحصول على تذكرتك من المركز الوطني القطري قبل المباراة

بعد شراء التذاكر من خلال الإنترنت

يُرجى اتباع الخطوات التالية:

المشجعون الذين حصلوا على جرعتين من لقاح كوفيد-19 أو الذين أصيبوا بفيروس كوفيد-19 بعد ١ أكتوبر ٢٠٢٠.

احصل على تذكرتك من مركز قطر الوطني للمؤتمرات، وذلك في أي وقت من 10 صباحاً إلى 11 مساءً، قبل المباراة بـ 72 ساعة كحد أقصى.

المشجعون الذين لم تسبق لهم الإصابة بفيروس كوفيد-19 أو لم يحصلوا على اللقاح، يتم إجراء فحص كوفيد-19 في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، وذلك في أي وقت من 10 صباحاً إلى 11 مساءً، قبل المباراة بـ 72 ساعة كحد أقصى.

واحصل بعده على تذكرتك.

الفئات المسموح لها بحضور مباريات كأس الأندية

وبداية من 18 يناير في تمام الساعة 12:00بتوقيت الدوحة، سيسمح لبعض الفئات بالحضور مباريات كأس الأندية..

المقيمين ببطاقة هوية قطرية سارية.

مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

من يحملون تصاريح دخول استثنائية بدخول دولة قطر وذلك وفقاً لبروتوكولات التأشيرات والدخول التي تطبقها دولة قطر.

ولن يسمح الآن بحضور الجمهور من خارج البلاد نظراً لقيود السفر التي فرضتها جائحة كوفيد-19.

ومن يرغب في حضور المباريات من خارج البلاد، فيجب الرجوع إلى شروط الحصول على تأشيرات والدخول لدولة فطر، حيث يخضع القادمين لحجر صحي يتراوح ما بين 7- 14 يوم.

تذاكر مباريات مفردة

ستكون تذاكر المباريات المفردة هي تذاكر لكأس العالم للأندية FIFA قطر 2020، وهذه التذاكر خاصة بمباراة معينة وتتوفر لجميع المباريات بدءًا من مباراة الافتتاح وحتى المباراة النهائية.

ستتوفر هذه التذاكر في ثلاث فئات من 1 إلى 3.

الفئة 1 هي أعلى الأسعار وتقع في أفضل المناطق داخل الاستاد.

تقع الفئة 2 في زوايا الاستاد خارج المنطقة المخصصة للفئة 1

تقع الفئة 3 خلف المرميين.

ووفقًا لموقع الفيفا، لإتاحة أكبر عدد ممكن من التذاكر للمشجعين وفي الوقت ذاته ضمان حصول وسائل الإعلام العالمية والجهات المعنية الأخرى على خدمة ملائمة، قد يعيد FIFA تصميم المناطق التي توجد فيها فئة تذاكر معينة.

وبناءً عليه، يحتفظ FIFA بحق تخصيص مقاعد معينة لفئة تذاكر مختلفة على أساس كل مباراة على حدة.