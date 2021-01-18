إحباط تهريب 100 شيشة إلكترونية من روسيا

أحبطت مصلحة الجمارك المصرية محاولة تهريب 100 شيشة إلكترونية قادمة من روسيا قبل دخولها إلى البلاد حيث تمكن رجال جمارك مطار برج العرب الدولي برئاسة مصطفى العربى مدير عام جمارك الموانئ الجوية من ضبط كميه من الشيش الاليكترونية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وقانون الإيرادات والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وبناء على مذكرة معلومات مشتركة مقدمه من كريم الحسيني مسئول قسم الكشف بالأشعة وعبد الرحيم الأحول مسئول الأمن الجمركي ومحمود يعقوب رئيس قسم مكافحه التهرب الجمركى إلتزام بإعتزام الراكب ا م . ا مصرى الجنسية قادم من روسيا ترانزيت استانبول على رحلة طائرة الخطوط الجوية التركية، تهريب عدد من الشيش الإلكترونية .

وعند وصول الراكب الذى كان يحمل 3 حقائب كبيرة تم سؤاله عما إذا كان يحمل معه اية بضائع أجنبية ممنوعة أو تستحق سداد ضرائب ورسوم أجاب بالنفى.

وتم تمرير الحقائب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة مينا رياض مأمور الفحص تحت إشراف إسلام قبارى مدير الإدارة فأفادا بوجود كثافات متماثلة وتم تأكيد الإشتباه .

وبالعرض على محمد علي مرسى مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة لتفتيش أمتعة الراكب من كارم محمود ومايكل نبيل وعاصم فتحى رئيس القسم بحضور فتبين وجود 100 من أجهزة تسخين التبغ إلكترونيا IQOS - شيش إلكترونية.

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 600 ألف جنيه قرر مصطفى العربي مدير عام جمارك الموانئ الجويه إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 1 لسنة 2021.

ياتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحه الجمارك بتشديد الرقابه على المنافذ الجمركيه واحباط كافة محاولات التهرب الجمركى عبر جميع المنافذ الجمركية المنتشرة في جمهورية مصر العربية.