رئيس مصلحة الجمارك يتابع انتظام العمل بمركز الخدمات اللوجستية

تفقد كمال نجم، وكيل أول وزارة المالية ورئيس مصلحة الجمارك، بجولة تفقدية بجمارك الإسكندرية لمتابعة انتظام العمل بمركز الخدمات الخدمات اللوجستية بميناء الإسكندرية البحرى.

وبدأت الجولة بزيارة مقر الإدارة العامة لجمارك الصادر تفقد دورة وإجراءات العمل بجمارك الصادر عقب تطبيق منظومة العمل للخدمات اللوجستية الجديدة للنافذة الواحدة بجمارك الصادر بميناء الإسكندرية البحرى، بداية من تسلم الملف وطباعة الإفراج المبدئي والكشف المعاينة وسداد الرسوم وطباعة الإفراج النهائى وتسليم صورة طبق الأصل.

وزار رئيس مصلحة الجمارك مبنى إدارة تموين السفن بجمارك الإسكندرية، ومقر مركز الخدمات اللوجستية الجديد الخاص بمنظومة النافذة الواحدة بميناء الإسكندرية البحرى، حيث تابع انتظام حركة العمل بالصالات والأقسام والإدارات، حيث يتم تقديم كافة الخدمات اللوجيستية للمتعاملين بالمركز حاليا، بإدراج وقيد تشغيل المعاملات الخاصة بالبيانات الجمركية لجميع النظم الجمركية وتشمل جميع أنواع البضائع والطرود والأغذية والمنسوجات والسيارات والمعدات وقطع الغيار والدخان وكذا البضائع المخزنة داخل ميناء الإسكندرية، وإنهاء جميع الإجراءات عليها بما فى ذلك العرض على الجهات الرقابية والسداد الإلكتروني من خلال البنوك.

وناقش رئيس مصلحة الجمارك، وفقا لبيان صحفي، مع قيادات المركز اللوجيستى المشاكل والمعوقات وآخر المستجدات الخاصة بدورة العمل بالمركز والمقترحات الخاصة بتحقيق إنسياب دورة العمل، ووجه بتوفير الاحتياجات البشرية لمركز الخدمات اللوجستية من مأمورى ومديرى التعريفة والإجراءات والحركة، وطالب بتكثيف الجهود والتعاون والتنسيق مع جميع الجهات لإنجاح المنظومة الرقمية الجديدة والعمل على سرعة الإنجاز والآداء، وتقديم التيسيرات الممكنة من أجل التيسير على المتعاملين لتقليص الوقت وتحقيق سرعة الإفراج عن السلع والبضائع، ومن ثم خفض أسعار السلع فى الأسواق المحلية.

وأشار إلى إن التشغيل التجريبى لمركز الخدمات اللوجستية الجديد الخاص بمنظومة النافذة الواحدة بميناء الإسكندرية البحرى بدأ اعتبارا من 10 نوفمبر الماضى، وبلغ عدد شهادات الوارد المقيدة بدفتر 46 بمركز الخدمات اللوجستية حتى اليوم، حوالى 14356 شهادة جمركية، وبلغ عدد الشهادات التي تم اعتمادها 9987 شهادة جمركية وباقى الشهادات المقيدة ما بين مراحل الكشف َوالمعاينة واستيفاء جهات العرض الرقابية وتطبيق الاتفاقيات واستكمال مرفقات متعامل والتثمين، فيما بلغ عدد شهادات الصادر المقيدة منذ أول يناير 2021 حتى اليوم 2688 شهادة جمركية وتم اعتماد وسداد 2239 شهادة جمركية وجارى كشف ومعاينة باقي البيانات الجمركية .

وأكد رئيس مصلحة الجمارك، إن المصلحة تحرص على توحيد المعاملة الإجرائية والمستندات في جميع المنافذ الجمركية لمعاملات الاستيراد والتصدير وتأمين الإقرار الجمركي الموحد «SAD» وتوحيد جهات العرض من خلال قواعد وتذييلات البنود الجمركية، وكذا توحيد قواعد تحديد القيمة لتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية، بما يسهم فى إرساء دعائم العدالة الضريبية والجمركية.

كما التقى كمال نجم بمكتبه برئيس الإداراة المركزية لجمارك الإسكندرية ورئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية ومديرى عموم الموارد البشرية ومديرى عموم المهمل حيث وجه بسرعة التصرف فى حاويات ورواكد المهمل المخزنة بالساحات الجمركية بالتنسيق مع الجهات المختصة.