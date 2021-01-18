طالب يمزق جسد سائق «توك توك» بسبب 400 جنيه بشبرا

مزق طالب جسد سائق «توك توك» في مشاجرة بينهما بشبرا الخيمة، بسبب مطالبة المجني عليه للمتهم برد مبلغ 400 جنيه اقترضها منه فرفض، لتنشب بينهما مشاجرة قام على أثرها المتهم بطعن السائق.

وتم نقله سائق التوك توك إلى المستشفى وأُلقى القبض على المتهم وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء حاتم حداد، مدير مباحث القليوبية، إخطارا من العميد أحمد الدقميري، مأمور قسم ثان شبرا الخيمة بإصابة «ا م م» 33 عاما، سائق توك توك، بجرح شبه نافذ أعلى الساق اليمنى وتم تحويله لمستشفى القصر العيني في حالة خطرة.

وبالفحص وسؤال شقيق المصاب «م م م» 28 عاما، عامل، اتهم المدعو «أ س ا» 21 عاما، طالب بالتعدي على شقيقه، وإحداث إصابته بسبب مطالبة شقيقه للمتهم، برد مبلغ مالي 400 جنيه اقترضها منه، فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام خلالها المتهم بالتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض مطواة محدثا إصابته وفر هاربا.

تمكن المقدم حازم خيال، رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وتم التحفظ عليه وأحيل المتهم للنيابة التي أمرت بحبسه والاستعلام عن حالة المصاب.

وفي وقت سابق، اتهمت ربة منزل عاطل، بإشعال النيران في «توك توك» ملك لها بكفر شكر، بسبب وجود خلافات بينهما لرفضها الزواج منه عرفيا، حيث أُلقي القبض على المتهم، واعترف بارتكابه الواقعة وأحيل لنيابة كفر شكر التي تولت التحقيق.

وتلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد أنور حشيش، مأمور مركز كفر شكر، بنشوب حريق بمركبة «توك توك» ملك «ن ف م» 30 عاما، ربة منزل ومقيمة بعزبة الجندي التابعة لقرية أسنت.

ونتقل العقيد عمرو الجزار، مفتش مباحث شمال بنها، وبسؤال صاحبة التوك توك، اتهمت «م م ح» مقيم في منيا القمح شرقية، بإشعال النيران بمركبة التوك توك ملكها وذلك لوجود خلافات بينهما، لرغبته في الزواج بها عرفيا ورفضها ذلك.

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.