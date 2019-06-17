إخلاء سبيل فني تكييفات أصاب 3 إثر مشاجرة على "كلب" في شبرا

أمر عمرو عوض، مدير نيابة قسم أول شبرا الخيمة، بإشراف المحامى العام لنيابات شمال بنها، بإخلاء سبيل فني تكييف بعد تسببه في إصابة 4 أشخاص، خلال مشاجرة على كلب، بعد تصالح الطرفين وتنازلهما عن الشكوى.

كان العميد صموئيل عطاالله مأمور قسم أول شبرا الخيمة تلقى بلاغا بوقوع مشاجرة ومصابين بناحية منشية عبدالمنعم رياض، دائرة القسم.

أخطر اللواء رضا طبلية، مدير الأمن، فانتقل العميد يحيى راضي رئيس مباحث المديرية، والمقدم أحمد عصر رئيس مباحث القسم، وتبين وقوع المشاجرة بين طرف أول (م. غ. غ.- 30 سنة فني تكيفات) مصاب، وطرف ثاني (م. ع. م.- 26 سنة- مندوب مبيعات) وشقيقه (م.- 17 سنة- سائق توك توك) و(ك. م.- 25 سنة- سائق) وجميعهم مصابين برش خرطوش، بسبب قيام الثانى من الطرف الثاني بالاستيلاء على كلب خاص بالأول من الطرف الأول، وأثناء قيام الأول بمعاتبته حدثت مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة، قام على إثرها الأول بإطلاق أعيرة نارية من سلاح ناري "فرد خرطوش"، كان بحوزته محدثا إصابة الطرف الثاني.

تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط الأول، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح الناري المستخدم في الواقعة، وتم التحفظ عليه، وتم التنسيق وفرع الأمن العام، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.

تحرر محضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.