محافظ الشرقية: 41 غطاسا للبحث عن الشاب المفقود في قرية الزوامل

قال ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه يتابع بشكل مستمر مجهودات البحث عن محمد السيد دياب، 21 عامًا، طالب بالهندسة، الذي توفى غرقًا منذ 10 أيام، إثر انقلاب سيارة ربع نقل في ترعة الإسماعيلية المارة أمام قرية الزوامل التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، مشددا على أنه لا يوجد أي تقصير في عملية البحث عنه.

الإنقاذ النهري موجود

وأضاف «غراب» في مداخلة مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة الحياة الفضائية، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، الاثنين: «أتقدم بواجب العزاء لأهل المتوفى في هذه الحادثة، ونتابعها منذ وقوعها، والإنقاذ النهري يقوم بمجهود كبير لانتشال الجثث، ولكن جثة المتوفى لم نصل إليها حتى الآن، وهناك 41 غطاسا، و13 لانش، والقوات البحرية وصلت أيضا، ومدير الإنقاذ النهري موجود، وطلبنا الدعم من 8 محافظات، بينها القاهرة للبحث على جثمان الشاب».

التواصل مع والد الشاب

وتابع محافظ الشرقية: «أنا متواصل مع الوالد، وحتى الآن لم نصل إلى شيء، وبحثنا أيضا في أكوام القمامة، والجميع يعمل دون تقصير للبحث عن جثة الشاب، مشيرا إلى أنهم يعملون بمجهود كبير لرفع التراكمات، وحتى أنه تم وقف مواتير المياه في محطات مياه الشرب».

المتخصصون أصحاب القرار

وأوضح: «المتخصصون والمحترفون هم من يتخذون قرار توقف البحث، وفقا لمعلومات مثل سرعة المياه والرياح، وهناك غرفة عمليات كبيرة تتابع الأمر، ولا يوجد أي تقصير، وتم التواصل مع مجلس الوزراء، والتنسيق مع القوات البحرية والجيش الثالث، وأعلى القيادات موجودة هناك للوصول إلى الجثمان، ويتابعون القصة لحظة بلحظة».

يذكر، أن فرق الإنقاذ النهري تواصل البحث عن محمد السيد دياب، 21 عامًا، طالب بالهندسة، والذي توفى غرقًا منذ 10 أيام إثر انقلاب سيارة ربع نقل في ترعة الإسماعيلية المارة أمام قرية الزوامل التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، حيث دفعت بعدة فرق من الإنقاذ النهري بإدرات الحماية المدنية من محافظات: «الشرقية والقليوبية والإسماعيلية والمنوفية والغربية».