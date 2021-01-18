خبير اقتصادي: زيارة السيسي للأردن تساعد على تنشيط التجارة بين البلدين

قال حسام نصر، المدير الإقليمي للبنك العربي المصري بالأردن سابقا، والخبير الاقتصادي، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للأردن، تأتي في موعد مناسب جدا، لأن حجم التجارة بين البلدين، في حاجة لبعض التنشيط، ولتحقيق ذلك لا بد أن يكون هناك تواصل مباشر، على مستوى أعلى قيادات سياسية في البلدين، حتى تبدأ تلك الأمور في التحرك، لافتا إلى أن حجم التجارة بين مصر والأردن، خلال السنوات الأخيرة لم يكن على المستوى المأمول، ولا يعبر عن حجم العلاقات الوثيقة بين الدولتين العربيتين.

الأردن فرصة تسويقية جيدة للشركات المنتجة في مصر

وأضاف «نصر»، خلال لقائه اليوم، مع برنامج «مال وأعمال»، المذاع على شاشة «extra news»، أنه يجب استخدام ميزة أن الحدود بين البلدين مفتوحة وآمنة، لتنشيط الحركة التجارية بين البلدين، باستخدام المعارض والأنشطة التسويقية، لأن في ذلك فرصة تسويقية جيدة للشركات الصناعية العاملة في مصر إلى استغلال ذلك في تصدير منتجاتهم إلى الأردن، خاصة أن حجم استيراد الأردن، لا بأس به على الإطلاق.

الأردن فرصة واعدة للمصدرين المصريين

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أنه يرى بأن الأردن فرصة واعدة للمصدرين المصريين، فالسوق الأردني له الكثير من المتطلبات على مستوى قطاعات عدة، وبالأخص القطاعات الصناعية المتخصصة بالصناعات المنزلية والصناعات الغذائية، وكذلك صناعة السيارات وقطع الغيار، بالإضافة إلى صناعات الزجاج ومواد البناء، فهناك انشطة كثير من ممكن أن تساهم مصر بها، وتطرح منتجها الفائض بهذه الأسواق.

وأوضح أن الأردن بلد متميز أيضا بالكثير من الصناعات، التي يصدر منتجاتها إلى السوق المصري، وبالأخص منتج كلوريد البوتاسيوم، الذي تستورده مصر من الأردن سنويا بمبلغ لا يقل عن 20 مليون دلاور، وهناك أيضا صناعة الأدوية المتفوقة بها الأردن بشكل كبير، معلنا أن الأردن تمتلك شركة دوائية هنا في مصر والتي تعد واحدة من أكبر الشركات المنتجة للأدوية في مصر.