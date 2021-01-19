«التعليم»: ندرس عقد امتحانات تجريبية للثانوية العامة أواخر مارس المقبل

أكد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تنوي عقد امتحانات تجريبية لطلاب الثانوية العامة إلكترونيا آواخر مارس المقبل، وذلك لتدريب الطلاب على كيفية التعامل مع الامتحانات الإلكترونية والتابلت، وحل أى مشكلات فنية أو تقنية قد تظهر خلال سير الامتحانات، مشيراً إلى أن الامتحانات التجريبية التدريبية بدون درجات، موضحاً أن الامتحان التجريبي هدفه معرفة الطلاب شكل امتحانات الثانوية العامة إلكترونياً وتعود الطلاب على شكل الأسئلة الجديدة.

وقال مصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن امتحانات الثانوية العامة نهاية العام الدراسي الحالى 2020-2021، ستعقد في 19 يونيو المقبل، إلكترونيا لأول مرة، كما سيتم تصحيح أوراق الإجابات إلكترونيا أيضاً دون تدخل العنصر البشري، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وحصول كل طالب على درجاته التى يستحقها، لافتاً إلى أن الوزارة بدأت الاستعدادات مبكراً لامتحانات الثانوية رغم جائحة فيروس كورونا، موضحاً أن لجان الامتحانات ستكون معقمة ومطهرة تماماً، لحماية الطلاب والمراقبين والمشرفين ورؤساء اللجان من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف المصدر، أنه سيتم توفير أجهزة حرارية لقياس درجة حرارة الطلاب في جميع اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية، لقياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بدخول الامتحان، مؤكداً أنه سيتم أيضاً تركيب بوابات إلكترونية معقمة أمام أبواب اللجان لتعقيم الطلاب والمراقبين والمشرفين ورؤساء اللجان، لحمايتهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا، منوهاً بأنه سيتم تجهيز غرف عزل باللجان الامتحانية لتقديم الدعم لأى طالب أو مراقب أو مشرف أو رئيس لجنة يشتبه بإصابته بفيروس كورونا، لحين التواصل مع أقرب مستشفي عزل لتلاقي العلاج اللازم للتعافي من الفيروس.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلنت عن إتاحة تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسى الجارى، حيث أكدت الوزارة اتاحت تسجيل استمارات بيانات الطلاب للتقدم إلى لجان الامتحانات من خلال الرابط التالى.

https://moe-register.emis.gov.eg/

كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن إقبال المتقدمين على تسجيل استمارة العمل كرؤساء لجان ومراقبين ومشرفين في امتحانات الثانوية العامة ضعف للغاية، وكذلك رؤساء لجان مراكز توزيع كراسات الامتحان للعام الدراسى الحالى 2020-2021، مقارنة بالأعداد المستهدفة، وذلك حتى تتمكن من تحقيق أكبر قدر ممكن من رغبات الندب حرصاً على راحة المعلمين المرشحين.

وقالت وزارة التربية والتعليم، فى خطاب لها أمس، إن ضعف التسجيل يدل على عدم تفعيل اسم المستخدم وكلمة المرور المرسلة إلى المدارس والمديريات لتمكين المعلمين من التسجيل، والتى تسهم بشكل كبير فى نجاح تلك المنظومة التى نسعى فيها جميعا لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.