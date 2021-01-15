«التعليم» توضح طرق تعديل أخطاء بيانات الاستمارة لطلاب الثانوية العامة

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هناك طريقتين يمكن لطالب الصف الثالث الثانوي اللجوء إلى أيًا منهما في حالة اكتشافه خطأ في بياناته أثناء تسجيله لاستمارة الامتحانات الإلكترونية، أولهما تعديله من خلال وحدة المعلومات الموجودة بالمدرسة التابع لها الطالب.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه يُمكن للطالب أيضًا أن يتقدم بشكوى أثناء تسجيله للاستمارة الإلكترونية، عن طريق البوابة الرسمية للشكاوي الإلكترونية، حيث تتولى أقسام وإدارات الإحصاء الموجودة بالمديريات والإدارات التعليمية بحل تلك المشاكل من خلال الرد عليها، ويُمكن للطالب التقدم بشكوى من خلال الضغط هنا.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت الأحد الماضي عن إتاحة تسجيل طلاب الصف الثالث الثانوي لاستمارة الامتحانات بشكل إلكتروني، من خلال الضغط هنا.

«التعليم»: التسجيل عن طريق استخدام البريد الإلكتروني الرسمي للطالب

وأشارت «التعليم»، إلى أنه سيتم التسجيل بشكل إلكتروني لاستمارة الامتحانات بداية من العام الدراسي الحالي 2020/2021، عن طريق استخدام البريد الإلكتروني الرسمي لكل طالب، حيث يُمكن لأي طالب الحصول عليه عن طريق البوابة الإلكترونية «الحساب المدرسي الإلكتروني الموحد»، والذي أتاحته وزارة التربية والتعليم لكافة الطلاب سواء بنظام التعليم الحكومي أو الخاص أو حتى المنازل.

الانتهاء من تدريس مناهج الترم الأول

وفي سياق متصل، انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم الجمعة، من تدريس مناهج الفصل الدارسي الأول كاملة، عن طريق نظام التعليم عن بُعد بداية من يوم السبت 2 يناير الجاري، بسبب قرار مجلس الوزراء بغلق المدارس حرصًا على صحة الطلاب من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وكانت «التعليم»، قد قررت تأجيل كافة الامتحانات بمختلف صورها سواء التحريري أو العملي، مع عقدها بعد يوم 20 فبراير من الشهر القادم، في حالة استقرار وضع جائحة كورونا داخليًا، حيث تبدأ غدا السبت إجازة منتصف العام الدراسي وتستمر على مدار 36 يومًا.