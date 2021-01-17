«التعليم»: 202 جنيه رسوم تقدم الطالب لامتحانات الثانوية العامة

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مبلغ 202 جنيه كرسوم التقدم لامتحانات الثانوية العامة لأول مرة للعام الدراسي الحالى 2020-2021، للحصول على الكود الشخصي وكلمة السر الخاصة بالطالب، موضحة أنه في حال دخول امتحانات الثانوية العامة للمرة الثانية يتم دفع 402 جنيه، مؤكدة على أن الدفع يكون بشكل إلكتروني من خلال البريد أو الخدمات الأخرى.

وقال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة بدأت استعداداتها النهائية لانطلاق امتحانات الثانوية العامة، والمنتظر أن تبدأ فى 19 يونيو المقبل، وسط إجراءات احترازية قوية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه سيتم تعقيم وتطهير اللجان الامتحانية بالمدارس، من خلال وضع بوابات إلكترونية معقمة أمام اللجان وقياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بدخول الامتحانات وتوفير أدوات التعقيم والتطهير باللجان، لمواجهة أي طوارئ.

وأوضح المصدر لـ«الوطن» أنه لا يوجد نيه على الإطلاق لإلغاء امتحانات الثانوية العامة بسبب تفشي فيروس كورونا، لافتًا إلى أن العام الدراسي الحالي 2020-2021، لم يلغي، ولن يتم ترحيله حال استمرت أزمة فيروس كورونا، مؤكدًا أنه سيتم توفير كافة الحماية والسلامة للطلاب والمراقبين والمشرفين ورؤساء اللجان الامتحانية أثناء عقد امتحانات الثانوية العامة.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الصف الثالث الثانوي، استعدادًا للامتحانات والمنتظر أن تبدأ فى 19 يونيو المقبل، من خلال الرابط التالي: https://moe-register.emis.gov.eg/home/index

وأكدت «التعليم»، أن عملية تسجيل استمارة الثانوية العامة متاحة بداية من 10/1/2021، في إطار الاستعدادات لعقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/2021.

ونوهت، أنه في حالة وجود أي أخطاء في البيانات التى أدخلها الطالب، سيتم التعديل عن طريق وحدة المعلومات بالمدرسة التابع لها الطالب أو التقدم بشكوى من تسجيل الاستمارة الإلكترونية من خلال البوابة الرسمية للشكاوى الإلكترونية: https://moe-complains.emis.gov.eg، والتي تتولى أقسام وإدارات الإحصاء بالمديرية والإدارات التعليمية بحل المشكلات التي ترد من خلالها.