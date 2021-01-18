«اتحاد العمال»: موقف مصر من العمالة في فترة كورونا تاريخي

ضربت جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19، العالم في عام 2020، حيث أثر سلبًا على الكثير من الاقتصاديات الكبرى، وتعرضت الطبقة العاملة إلى تراجع ساعات العمل وتسريح العمالة، وذلك حسب تقارير منظمة العمل الدولية، على عكس مصر التي كانت من الدول القليلة التي تمكنت من مواجهة الفيروس ودعم الطبقة العمالية.

توجيهات الرئيس السيسي

في هذا الصدد، أشاد محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، بالإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية وحكومتها بعد انتشار فيروس كورونا، قائلًا: موقف الدولة من العمالة في ظل الوباء اللعين تاريخي، حيث إنه رغم الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم، إلا أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه الحكومة بصرف منحة 500 جنيها للعمالة غير منتظمة على مدار 3 أشهر اعانة من الآثار السلبية الناتجة عن كورونا.

وأضاف وهب الله، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ الرئيس السيسي بعد الثلاث شهور الأولى من المنحة، أعطى توجيهاته بصرف 3 شهور مرة أخرى، واستكمال باقي العام المنقضي 2020، في دعم فئة العمالة غير المنتظمة، وهو ما لم تستطع الكثير من الدول المتقدمة في تحمله، ما تسبب في وقع أضرار عديدة على الطبقة العاملة بدول عديدة.

تطبيق الإجراءات الاحترازية

وتابع: موقف الحكومة المصرية كان متميزًا على مستوى تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره في المؤسسات والمصانع والشركات، حيث طبقت الوزارات نظام تناوب الشيفتات، كما منحت أصحاب الأمراض المزمنة إجازات، وطبقت العديد من الإجراءات دون الخلل بنظام العمل، مشيرًا إلى أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الدولة في وقت سابق ساهمت بشكل كبير في قدرة مصر على الوقوف أمام آثار جائحة فيروس كورونا.