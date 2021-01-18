«حياة كريمة» تعلن انطلاق المرحلة الثالة من مباردة «رد الجميل»

أعلنت مؤسسة حياة كريمة، توزيع 53 ألف صندوق حماية اجتماعية في عدة محافظات، ضمن مبادرة «رد الجميل» في مرحلتها الثالثة، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين مستوى الحياة الاجتماعية للمواطنين الأكثر احتياجًا في جميع المحافظات.

وتوزيع 14500 صندوق حماية اجتماعية في محافظة أسيوط، وتم تقسيمهم على مراكز «ديروط – القوصية – منفلوط – أسيوط الفتح – أبو تيج – البدراي – ساحل سليم- مركز صدفا».

وفي محافظة المنيا تم توزيع 8000 صندوق حماية اجتماعية، وتم تقسيمهم على مراكز «العدوة – مغاغة – بني مزار – مطاي – سمالوط – المنيا – أبو قرقاص – ملوى – ديرمواس».

وتخصيص 9 آلاف صندوق حماية للأسر الأكثر احتياجًا في محافظة الإسكندرية، وفي محافظة الدقهلية انطلقت المبادرة، يوم 3 يناير الجاري، حيث تم تخصيص 7 آلاف صندوق للأسر الأكثر احتياجًا، وتخصيص 5 آلاف صندوق حماية اجتماعية في محافظة كفر الشيخ، بالتنسيق مع نائب المحافظ السيد عمرو البشبيشي، والتنسيق مع نائب محافظة الفيوم وتم تخصيص 4 آلاف صندوق لمحافظة الفيوم.

وتواصل المؤسسة تنفيذ مبادرة «حياة كريمة» بتخصيص 3 آلاف صندوق في محافظة السويس، وأخيرًا فيما يخص البحر الأحمر تم تخصيص 2500 صندوق حماية اجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، تأتي هذه المرحلة من مبادرة «رد الجميل»، بعد الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية برعاية مؤسسة حياة كريمة في مختلف محافظات الجمهورية.

يذكر أن حياة كريمة، أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2 يناير 2019، لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة، وتسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا.

وتضمن المبادرة شقًا للراعية وتقديم الخدمات الطبية والعمليات الجراحية وصرف أجهزة تعويضية وتنمية القرى الأكثر احتياجًا، وفقًا لخريطة الفقر، وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى البنية التحتية «محطات الصرف الصحي، ومحطات المياه، وصرف الطرق وشبكات الكهرباء وعواميد إنارة».

وتعد مؤسسة «حياة كريمة»، مؤسسة خيرية غير هادفة للربح، تهدف إلى التدخل الإنساني، لتنمية وتكريم الإنسان المصري، وحفظ كرامته وحقه في العيش الكريم، وتضم المؤسسة شبابا متطوعا، من أجل إحداث تغيير ملموس في حياة من هم أكثر احتياجا، بتكريس كل المجهودات في العمل الخيري والتنموي واستخدام القدرات الاستخدام الأمثل.

وتعتبر مؤسسة «حياة كريمة» الذراع المجتمعي لشباب البرنامج الرئاسي، في إطار تطبيقهم لمفهوم المشاركة المجتمعية، وإدراكهم للدور النوط بهم في خدمة وطنهم، وكنوع من رد الجميل للشعب، وقد كان شباب البرنامج الرئاسي الذراع المنفذة لمبادرة «رد الجميل»، من خلال غرفة عمليات «حياة كريمة»، لتنفيذ المبادرة من خلال شباب البرنامج الرئاسي في المحافظات، وذلك حين أتيح لشباب البرنامج الرئاسي عرض أفكارهم الخاصة بتنفيذ المبادرة، في المؤتمر الأول لمبادرة «حياة كريمة» في المؤتمر الوطني السابع للشباب.

ومن ضمن أهداف المؤسسة توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا، وإحياء قيم المشاركة المجتمعية، والتركيز على بناء المواطن المصري، والتصدي للفقر متعدد الأبعاد، وتسعى المؤسسة لتقديم العديد من الخدمات، منها المساعدات الإنسانية والخدمات الاجتماعية، وتطوير البنية التحتية للقرى الأكثر احتياجا والاستثمار في أفراد المجتمع، وتقديم الدعم الاجتماعي، وعقد بروتوكولات تعاون وشراكات وتجهيز فتيات الأيتام، والمساعدة في إقامة مشروعات متناهية الصغر، لتوفير دخل ثابت للمواطنين، وتهيئة فرص العمل والبناء، وخلق فرص لتنمية المواهب على مستوى المحافظات، وتعليم ورعاية الأطفال والأيتام وتوعية الفئات المستهدفة، وتأهيل وتدريب ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وتدريب الشباب والمرأة المعيلة على حرف منتجة، وتهدف المؤسسة للقيام بأنشطة من أجل حماية البيئة والحفاظ عليها